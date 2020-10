Lockdown van laatste kans

Gaan we, nu de samenleving voor langere tijd bijna volledig weer op slot zit, deze keer wel vooruit denken? We hebben weinig geleerd uit de eerste lockdown en de manke exit die daarop volgde.

Het wordt een barre winter met een bewegingsvrijheid die fel wordt ingeperkt, winkels die dichtgaan, scholen die een langere break nemen en thuisbezoeken die worden verboden. Hadden we de eerdere maatregelen beter nageleefd en gehandhaafd, dan was zo'n desastreus scenario niet nodig geweest.

Maar met de rug tegen de muur van een gezondheidssysteem dat kraakt konden de regeringen vrijdag niet anders dan toch weer de botte bijl boven te halen en onze samenleving grotendeels stil te leggen. De druk op de ziekenhuizen en de uitputting bij het personeel zijn immens. Het zijn maatregelen 'van de laatste kans'.

Vraag is of we deze keer de lockdown wel ingaan met een idee van hoe we er weer uit geraken. In dat opzicht kwam er vrijdag - in de marge van de Belgische verstrengingen - interessant nieuws uit Duitsland.

Beter voorbereid

Duitsland kan nog dit jaar beginnen met het inenten van kwetsbare groepen tegen Covid-19, meldt The Wall Street Journal. Het Duitse bedrijf Biontech, dat samenwerkt met het Amerikaanse Pfizer aan een vaccin, claimt dat de klinische proeven in de eindfase zitten. Als het bedrijf midden november een goedkeuring aanvraagt en krijgt, maakt het zich sterk dat het nog dit jaar 100 miljoen vaccins wil produceren en nog eens 250 miljoen begin 2021.

Met dergelijke hoeraberichten moeten we omzichtig omgaan. In de wereldwijde koortsachtige race naar een vaccin tegen Covid-19 in zoveel labo's, universiteiten en farmabedrijven tegelijk mogen geen stappen overgeslagen worden. België heeft zich ingeschreven in het Europese vaccinprogramma. Maar we kunnen er niet om heen dat het ene land nu al beter voorbereid is dan het andere.

Duitsland heeft al helemaal uitgestippeld welke vaccincentra ze inzetten, wie er eerst een krijgt, hoe het zal verdeeld worden, in welke centra, enzovoort. Het land is ook niet toevallig Belgiës laatste strohalm nu de ziekenhuizen de toevoer van covidpatiënten niet meer aankunnen.

In een interview in de weekendkrant legt Hugo Van Aken, ziekenhuisdirecteur in Münster, uit hoe bondskanselier Angela Merkel vanaf het begin helder en transparant optrad en informeerde, snel lokaal heel strenge maatregelen afkondigde als er ergens een coronahotspot was, en hoe de Duitse Pünktlichkeit, Genauigkeit en Gehorsamkeit de rest deden.

Of we kapseizen, of en hoe snel we kunnen unlocken, het hangt allemaal af van de Pünktlichkeit, Genauigkeit en Gehorsamkeit van ons allen. Het is de laatste kans.

Ons land staat misschien voor de moeilijkste maanden sinds de Tweede Wereldoorlog, met een enorme sanitaire crisis, ziekenhuizen die kraken, dodentallen die weer oplopen en een tweede lockdown. Psychologisch en economisch veel zwaarder om te dragen dan de eerste golf.