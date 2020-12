De coronapandemie woedt nog volop. Maar de beurzen, in hogere sferen door tal van stimuli, houden een lockdownfeestje.

Het bizarre coronajaar 2020 wordt op sommige aandelenmarkten afgesloten met een knalfuif. In Duitsland haalde de DAX-beursindex maandag een recordhoogte, in de VS tikten de beursindexen Dow Jones, Nasdaq en de S&P500 nieuwe toppen aan. Ook de Japanse beurs sloot zich bij het feest aan. De Nikkei-index klom er dinsdag tot zijn hoogste peil in 30 jaar.

De coronapandemie is nochtans nog lang niet onder controle, de economie heeft een bar slecht jaar achter de rug. Maar elke crisis kent naast verliezers ook winnaars. Er zijn bedrijven die tijdens de coronacrisis en ondanks de lockdown bijzonder goede zaken hebben gedaan. Het streamingplatform Netflix bijvoorbeeld, dat profiteerde van de sluiting van de bioscopen. Of de e-commercegigant Amazon, die een deel van omzet van de bakstenen winkels kaapte. Die moesten noodgedwongen de deuren dichthouden.

De techgiganten Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google zagen hun beurswaarde met 2.000 miljard euro aandikken. Ze ontpopten zich tot de sterke locomotieven van de Amerikaanse aandelenmarkten. Op de Brusselse beurs was de pret in het afgelopen jaar minder uitbundig, daar noteren weinig technologiebedrijven. Ook op dat vlak hinkt ons land internationaal achterop.

De beurzen kregen de afgelopen maanden ook een reddingsboei toegeworpen in de vorm van de vele miljarden die regeringen wereldwijd uittrokken om de koopkracht van de gezinnen te beschermen en om te voorkomen dat bedrijven massaal over de kop zouden gaan. Zo werd een economisch armageddon afgewend en een bloedbad op de beurzen vermeden. In de VS keurde het Congres zopas nog maar eens een gigantisch stimuluspakket goed.

Een flink duwtje in de rug kwam er bovendien van de centrale banken die de geldkraan wijd opendraaiden. Om de economie drijvende te houden, maar de beurzen profiteerden daar in het bijzonder van omdat de extreem lage rente beleggen in aandelen interessanter maakt dan beleggen in obligaties of andere vastrentende producten.

De vaccinhoop kreeg de jongste maanden duidelijker vorm. Er is ook de verwachting dat de economie in 2021 van de coronaklap herstelt. Daar nemen de beurzen al een voorschot op. Dat neemt niet weg dat de goede en soms zelfs uitzonderlijke prestaties van de aandelenmarkten voor een belangrijk deel kunstmatig zijn behaald, want te danken aan een ferme portie doping.

Zorgen voor morgen

De manier waarop de coronapandemie en -crisis te lijf zijn gegaan, heeft enkele kwalijke neveneffecten die zich pas op termijn echt zullen manifesteren: het creëren van zombiebedrijven die zullen wegen op de innovatiekracht van de economie, de opgelopen onderwijsachterstand bij de jongeren en de zware hypotheek die is gelegd op de overheidsfinanciën.

Bovendien zal de begrotings- en monetaire stimulus niet oneindig worden voortgezet. Op een bepaald ogenblik zal hij worden teruggedraaid, ook al gebeurt dat geleidelijk.