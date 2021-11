Loekasjenko duwt waar het zeer doet

Rusland en Wit-Rusland treffen daarmee Europa op twee kwetsbare flanken. Een : in de migratiepolitiek. De facto voert Polen aan de grens van de Schengenzone een pushbackbeleid tegen die duizenden migranten. Ze mogen het land niet in, ook niet om asiel te vragen, maar worden teruggeduwd in het onherbergzame bosgebied. Terwijl de EU, en dus ook Polen, zich ertoe verbonden heeft mensen die om asiel vragen binnen te laten om die aanvraag te behandelen. Dat zou echter tot een ongeziene toestroom leiden van migranten, van wie de procedure niet snel kan worden afgehandeld, en die in vele gevallen ook doorreizen naar andere lidstaten als Duitsland, Frankrijk, Nederland of België. Loekasjenko toont met zijn mensonterende machtsspel aan hoe halfslachtig of, wel ja, hypocriet Europa in deze is. Europees president Charles Michel gaat in Polen zeggen dat hij zijn volle steun verleent en hij wil zelfs de prikkeldraad en de grensposten mee financieren. Het zou transparanter zijn mochten de Europese leiders dan ook transparantie vragen en geven over de pushbacks.