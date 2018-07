Londen heeft een brexit-deal met zichzelf

Het toont hoever we zijn afgedwaald in de brexit-gesprekken dat het voorbije weekend als bijzonder belangrijk kan worden beschouwd: na twee jaar heeft de Britse regering eindelijk een brexit-deal met zichzelf.

Qua emotionele betrokkenheid moest de brexit dit weekend in het Verenigd Koninkrijk wellicht de duimen leggen tegen de overwinning van het Engelse voetbalteam op het WK tegen Zweden, maar wat vrijdagavond laat gebeurde in Chequers, het buitenverblijf van de Britse premier, heeft veel grotere gevolgen dan het zomerse WK-entertainment: voor het eerst in twee jaar heeft de Britse regering een brexit-deal met zichzelf gesloten.

Het is nochtans moeilijk om enthousiast te zijn over de deal, zodra je de inhoud ervan bekijkt. Er wordt gesproken over een douane ‘territorium’ in plaats van een douane-unie, een woord dat moet verhullen dat de Britse regering het nog niet heeft uitgemaakt of ze de douane-tarieven van de EU willen aanvaarden.

Zo’n douane-unie lost de spanningen rond de Noord-Ierse grens op, maar verplicht de Britten zich op een lijn te stellen met de EU-handelsakkoorden, wat tegen de geest van de brexit in gaat.

Bovendien blijft de vraag in welke mate de EU27 met het nieuwe Britse standpunt akkoord kunnen gaan. Nog altijd lijkt Londen de lusten van de EU te willen zonder de lasten: geen migratie maar wel de toegang tot de meest lucratieve consumentenmarkt ter wereld. Dat blijft een moeilijk verteerbaar scenario omdat het de deur wijd open zet voor de verdere verbrokkeling van de Europese Unie.

Toch is wat dit weekend gebeurde goed nieuws. Na twee jaar bikkelen heeft de Britse regering eindelijk een hardbevochten brexit-deal met zichzelf. Hoe wankel die deal ook moge zijn, hij maakt duidelijk dat het kamp van de hard brexit, die een harde breuk tussen het VK en de EU beoogt, een nederlaag heeft geleden. En de deal creëert de hoop dat het nachtmerriescenario van de harde brexit eind maart volgend jaar iets meer is afgewend.

Gescoord hebben de Britten niet. Wel hebben ze voor het eerst in twee jaar een ploeg op het veld gekregen

Voor de Vlaamse economie, die sterk afhangt van handel met het Verenigd Koninkrijk, is dat goed nieuws. Voor de haven van Zeebrugge, die het speerpunt is van die Vlaamse handel met het VK, nog beter nieuws. Er is een dosis rede terug gekeerd in Londen.

Laat ons dit tegelijkertijd ook niet overdrijven. De kans dat de harde brexiteers na maart volgend jaar hergroeperen, is reëel. De colère over de EU – en dus de opportuniteit om daarop een succesvolle verkiezingscampagne te bouwen – is in het Verenigd Koninkrijk niet verdwenen. Maar voor het eerst sinds het brexit-referendum lijkt de Britse premier Theresa May eindelijk haar regeringstroepen, zij het binnensmonds foeterend, op één lijn te hebben gekregen.

Analogie met voetbal zoeken is in deze verleidelijk maar moeilijk. Het is niet eens dat de Britten plots een doelpunt tegen de EU hebben gescoord. Het is eerder dat ze voor het eerst in twee jaar een ploeg op het veld hebben gekregen, voor een match waarin, als alles tegen eind maart volgend jaar verkeerd zou lopen, beide ploegen verliezen.