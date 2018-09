Londens stratego

De Britse Tories lijken niet bezig met de brexit, maar met de vraag wie wanneer Theresa May zal opvolgen.

Het Europees medicijnenagentschap heeft zijn contracten met Britse bedrijven stopgezet, bleek dit weekend, omdat het vaak meer dan een jaar duurt om geneesmiddelen te evalueren. Tegen dan behoort het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de Europese Unie.

Het toont hoe dichtbij de brexit is gekomen. Op achttien oktober, binnen anderhalve maand, staat een Europese top gepland waar de staatshoofden en regeringsleiders van de EU27 en de Britse premier Theresa May beslissen hoe het Verenigd Koninkrijk zich zonder ongelukken loskoppelt van de Europese Unie. Daarna moet het Brits en het Europees Parlement de deal nog goedkeuren, zodat hij eind maart in werking kan treden.

Je zou verwachten dat de naderende deadline tot focus en urgentie leidt. Je zou verwachten dat beide partijen hun doelen en strategie nu helder hebben uitgestippeld en goed voorbereid de eindsprint van de onderhandelingen aantrekken.

Maar zo is het niet. Het is stuitend om te zien hoe Londen nog altijd met zichzelf bezig is. David Davis, die in juli opstapte als brexitminister, zei dit weekend dat hij in het parlement tegen de brexit-deal zal stemmen omdat wat de Britse regering op dit moment verdedigt – en waarop ze nog compromissen zal moeten maken – volgens hem nu al niet te verteren is.

De zomer heeft met andere woorden geen raad gebracht. Theresa May kreeg op zes juli haar regering op één lijn – wat tot het ontslag van Boris Johnson en David Davis leidde – maar het heeft het hoofdstuk van de politieke revolte niet kunnen afsluiten.

Wat ook al niet helpt in het politieke stratego, is dat Labour niet klaar staat met een geloofwaardig centrumlinks alternatief voor de Tories. Een groot deel van de Britse conservatieven karikaturiseren de Europese Unie als een socialistisch complot, maar een even groot deel van Labour karikaturiseert ze als een kapitalistisch complot. Er lijkt op dit moment niet voldoende nuchter pragmatisme in Londen voorradig om de brexit in goede banen te leiden.

Er zijn nochtans meer dan genoeg ernstige vragen die een antwoord verlangen. Hoe controleer en reguleer je het financieel verkeer tussen de EU en de City? Hoe vermijd je spanningen aan de nieuwe grens tussen Ierland en Noord-Ierland? Hoe vermijd je dat de inning van douanerechten en de controle van voorschriften voor volksgezondheid tot kilometers files in de havens leiden?

Of hoe vermijd je dat Europese bedrijven nog wel machines mogen leveren aan Britse klanten, maar niet meer de bijhorende diensten voor onderhoud en upgrades? De Duitse werkgevers trokken daarover dit weekend aan de alarmbel. En ook de Britten hebben hun deel van de zorgen: hoe houd je bijvoorbeeld de Britse gezondheidszorg betaalbaar als het dalende pond de invoer van medicijnen een pak duurder maakt?