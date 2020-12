London calling

Na een telefoontje hebben Commissievoorzitster Ursula Von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson dit weekend besloten de brexit-gesprekken weer op te starten. Maar het is moeilijk er optimistisch over te zijn.

Beetje bij beetje lijkt het Verenigd Koninkrijk af te drijven van de kusten van de Europese Unie. Eind deze maand wordt het VK helemaal 'buitenland' voor ons. En er ligt nog altijd geen akkoord op tafel om die nieuwe situatie te regelen.

In normale tijden is snel een maand of drie nodig om na een deal over een handelsakkoord de teksten juridisch op te kuisen en door het parlement te krijgen. In die timing had een akkoord er eind september moeten liggen.

Maar niet getreurd. Omdat al een deel van dat juridisch werk simultaan met de onderhandelingen gebeurt, werd in november nog gezegd dat het uiterlijk ook op een goede drie weken kon. Die timing zijn we helaas dit weekend gepasseerd.

Afgelopen vrijdag blokkeerden de gesprekken bovendien op de drie twistpunten waar het al maanden op vast zit: hoeveel autonomie behoudt Londen in een handelsdeal met de EU voor visserij, bedrijfssubsidies en het beslechten van geschillen over de samenwerking?

Na een telefoontje tussen Commissie-voorzitster Ursula Von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson herstarten de gesprekken nu weer. Maar het is lastig om optimistisch te zijn over de bewegingsruimte in de onderhandelingen. In Londen zijn de Tories verveld tot een brexit-partij. In de EU doet Frankrijk nu al lastig over mogelijke toegevingen, zoals over wie waar mag vissen in de Noordzee.

De waanzin achter deze gesprekken blijft dat de brexiteers het concept 'nationale soevereiniteit' veel te radicaal invullen. Als je op ieder punt de nationale controle wil behouden, eindig je in protectionisme waarbij de motor van internationale handel begint te sputteren.

Dat is exact waar we op afstevenen: de muur van vrachtwagens staat er nu al aan de Kanaaltunnel in Calais, om nog snel voor de douanetarieven ingaan, goederen uit de EU in het Verenigd Koninkrijk te krijgen. En zonder deal gaan op 1 januari, samen met het vuurwerk van nieuwjaar, de maximumtarieven van de Wereldhandelsorganisatie automatisch in. Dat betekent dat we op dat moment betere handelsrelaties zullen hebben met het ooit communinistische Vietnam - waarmee we wél een handelsakkoord hebben - dan met het Verenigd Koninkrijk, de bakermat van de vrijhandelsgedachte.