Het is ridicuul de marge voor loonsverhogingen tot peanuts te beperken terwijl de economie het goed doet en bedrijven om extra personeel schreeuwen.

De vakbonden weigeren voort te onderhandelen met de werkgevers over een nieuw interprofessioneel akkoord voor 2019 en 2020, omdat de ruimte voor loonsverhoging naar hun oordeel te beperkt is. Volgens de berekeningen van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de wettelijke norm mogen de lonen dit en volgend jaar samen maar met 0,8 procent stijgen, boven op de index. De norm moet een ontsporing van de loonkosten voorkomen en het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven vrijwaren.

Een verhoging van de lonen met 0,8 procent over twee jaar is inderdaad erg weinig. Maar er moet ook worden gekeken naar het bredere plaatje, en dat geeft toch wel een ander beeld.

In België geldt een automatische indexering van de lonen, wat inhoudt dat de loonontwikkeling de inflatie volgt. Het is een voor de werknemers voordelig systeem dat in onze buurlanden niet bestaat.

Het in de hand houden van de lonen is nodig om de kansen niet te fnuiken dat de bedrijven meer jobs voor laaggeschoolden creëren. Naar dat argument zouden de vakbonden toch ook oren moeten hebben.

Door die indexering zullen de nominale lonen in België in 2019 en 2020 wellicht telkens met zowat 1,7 procent stijgen. In ons land ligt de inflatie traditioneel hoger dan in onze buurlanden. De automatische loonindexering garandeert dat de inflatie de koopkracht niet aantast. Maar ze leidt wel tot een verhoging van de loonkosten voor de bedrijven, en tot een mogelijke verslechtering van hun concurrentievermogen.

Daarbij komt dat de koopkracht van de werknemers na correctie voor de inflatie dit jaar zal toenemen, onder meer als gevolg van de taxshift van de regering Michel. De Nationale Bank schat dat die de gezinsinkomens met 0,5 procent zal doen stijgen.

Laat afspraken over de loonevolutie de verantwoordelijkheid zijn van individuele werkgevers en hun werknemers.

Maar ze spelen het tactisch. De regering-Michel, die in lopende zaken is, zal er zich wellicht niet meer aan wagen in de plaats van de sociale partners te beslissen. Als de bonden de onderhandelingen over de verkiezingen van 26 mei kunnen tillen, komen ze misschien in een andere omgeving terecht. Het is niet uitgesloten dat een volgende regering de loonwet opnieuw aanpast, zodat er wettelijk ruimte komt voor een grotere loonsverhoging.

Want je kan de vakbonden niet helemaal ongelijk geven. Een loonsverhoging van 0,8 procent over twee jaar is ridicuul op het moment dat de economie het behoorlijk goed doet en bedrijven wanhopig op zoek zijn naar extra personeel. Ridicuul is ook het argument om de beperkte marge te verantwoorden: de kleine historische loonhandicap, opgebouwd sinds 1996, die weggewerkt moet worden. Een referentiepunt dat vrij arbitrair is gekozen, en dat bovendien al tamelijk ver in de geschiedenis ligt. 1996, dat was de vorige eeuw.