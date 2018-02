Luchtige ambitie

Brussels Airlines is niet het vrolijkste verhaal uit onze economische geschiedenis, maar het is pakken beter dan wat we kenden in de luchtvaart: wars van economische logica nationaal prestige kopen.

Een complete overname vanuit Frankfurt was het uiteindelijk niet, maar Brussels Airlines is gisteren ontegensprekelijk een stukje Duitser geworden. CEO Bernard Gustin, die in aanvaring kwam met de Duitse aandeelhouders van Brussels Airlines over de strategie, moet de baan ruimen. In zijn plaats komt de Duitse Christina Foerster.

Het roept onvermijdelijk de vraag op, een week nadat het Gentse biotechbedrijf Ablynx voor 3,9 miljard euro werd verkocht aan het Franse Sanofi, of we ambitieus genoeg zijn in België. Mogen we ­inderdaad trots zijn op Ablynx, zoals professor emeritus Herman ­Daems vorige week stelde? Of zijn we te snel tevreden? En moeten we nu vechten voor een nationale luchtvaartmaatschappij?

De vraag laat zich alvast het makkelijkst beantwoorden door te stellen wat we níét moeten willen: een politiek prestigeproject dat haaks staat op de economische logica. De Belgische luchtvaart is vaak in dat bedje ziek geweest. Sabena mag dan een nationale trots zijn geweest waarop velen nostalgisch terugblikken, het bedrijf was ­helaas nooit winstgevend en heeft dus nooit voor zichzelf een houdbare toekomst gebouwd.

Ook de opvolger, SN Brussels ­Airlines, was in de eerste plaats een politiek project, gesteund door aardig wat Belgisch kapitaal, maar nooit door doorgewinterde luchtvaartinvesteerders met diepe zakken die bereid waren door noodweer te vliegen. Luchtvaart is een kapitaalintensieve business, waar het om de zoveel jaren wel eens tegenslaat door dure kerosine, een tegenvallende economie of oplopende veiligheidskosten. Om die reden wil de economische logica dat in Europa maar plaats is voor een viertal grote luchtvaartgroepen, die dat soort tegenslagen kunnen spreiden of er zich kunnen tegen indekken.

Hoe kan het dan wel? De enige manier is de economische context goed inschatten en dan de ambitie helder bepalen. Als Brussels Airlines op eigen benen had willen blijven staan, dan moest het de ambitie hebben via overnames een van die vier grote spelers te worden. Dat lijkt economische sciencefiction, maar in andere, vrij onverwachte sectoren lukte het wel. Belgische mediagroepen veroverden Nederland. De energienetbeheerders Fluxys en Elia, geboren uit de stoffige wereld van intercommunales, zijn uitgegroeid tot grote spelers in Europa.

Had zoiets kunnen lukken, gebruikmakend van de aantrekkingskracht van de luchthaven van Zaventem? Misschien wel, al zijn de kaarten nu al een tijdje geschud. De ambitie van Sabena was een nationale trots te zijn. De politieke ambitie van SN Brussels Airlines was geen al te groot gat te slaan in die nationale trots, en ondertussen een meer dan degelijke luchtvaartmaatschappij te zijn. Daar is niks mis mee, alleen moeten we dan wel realistisch zijn. Brussels Airlines is jaren geleden verkocht. Dat betekent dat iemand anders over het bedrijf beslist.

Mag België dromen van wereldbedrijven? Uiteraard. Graag, zelfs. Maar aan die ambitie hangen economische consequenties, zoals geduldig kapitaal en aanvaarden dat het kan mislukken. Net zoals aan lagere ambities ook economische gevolgen hangen, zoals we nu zien bij Brussels Airlines. Het zij zo. Alles beter dan de slechte tussenvorm: wars van economische logica met belastinggeld nationaal prestige kopen.