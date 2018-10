De moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi zet strategische allianties onder druk, maar de VS bepalen wat de afloop zal zijn.

Voor Turkije staat het vast dat Jamal Khashoggi is vermoord in het Saoedische consulaat in Istanboel. Zelfs de Amerikaanse president Donald Trump stelt nu schoorvoetend dat de journalist vermoedelijk dood is. Khashoggi was een verbeten tegenstander van kroonprins Mohammed bin Salman. Volgens Turkse bronnen kwam de man om bij een hardhandige ondervraging door Saoedische leden van de inlichtingendienst. Nadien werd hij in stukken gesneden en is zijn lichaam gedumpt. Alles wijst erop dat het commando werkte op bevel van de Saoedische kroonprins.

Naarmate de details van het lugubere verhaal bekend raakten, groeiden ook de internationale kritiek en afkeer. Een economische conferentie in Saoedi-Arabië, bekend als ‘Davos in de Woestijn’, wordt nu door vrijwel alle westerse politici, hoge functionarissen en zakenlui geboycot. Maar dat is het zowat.

Opvallend is hoe voorzichtig Trump zich in deze zaak opstelt. Niet voor niets. De Saoedi’s zijn een cruciale factor in de oliebevoorrading, maar ook een grote klant van de Amerikaanse wapenindustrie, een belangrijke investeerder in Silicon Valley en een onmisbare bondgenoot in de strijd tegen Iran in het Midden-Oosten. Al staat het bondgenootschap nu onder zware druk.

Staatsgreep

De Saoedische kroonprins heeft een slechte reputatie. In naam van hervormingen pleegde hij een staatsgreep in zijn land. De hervormingen laten evenwel op zich wachten. Of moeten we het een overwinning vinden dat vrouwen in Saoedi-Arabië nu een auto mogen besturen?

Wel voert de Saoedische leider de gruwelijke oorlog in Jemen op, isoleert hij Qatar om onduidelijke redenen en verbrak hij de diplomatieke banden met Canada na kritiek op de mensenrechten. De licht ontvlambare dictator schrikt nergens voor terug. Ook niet voor een moord op vreemd grondgebied.

De positie van Saoedi-Arabië is verzwakt. Met Israël hadden de Saoedi’s een stille alliantie tegen Iran gesmeed. Die staat onder druk. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan kan zich nu profileren als de nieuwe leider in de regio, wat hij maar al te graag wil.

Terwijl de Saoedi’s geen zinnige uitleg kunnen geven, is het geduld aan Amerikaanse zijde opmerkelijk.

Maar de sleutel ligt toch in Washington, de stad waar Khashoggi in vrijwillige ballingschap verbleef. De VS zullen bepalen of er sancties volgen tegen het land en hoe hard die zullen zijn. Gezien de economische, militaire en politieke banden is de kans heel klein dat die er komen. Terwijl de Saoedi’s geen zinnige uitleg kunnen geven, is het geduld aan Amerikaanse zijde opmerkelijk.