Macht en tegenmacht

Om een gezond evenwicht te handhaven wordt elke macht het best geconfronteerd met een tegenmacht. Ook big tech moet in bedwang worden gehouden.

De Europese Commissie lanceerde dinsdag voorstellen om de macht van big tech in te perken. De grote technologiebedrijven als Apple, Facebook, Google en Amazon hebben digitale diensten ontwikkeld die het leven van burgers en bedrijven gemakkelijker maken. Door hun netwerkmodel en de schaalvoordelen die ze bieden, slagen ze erin almaar meer gebruikers aan te trekken. Enthousiaste gebruikers meestal. Daar is hun macht voor een stuk op gebouwd, en daarmee zetten ze miljardenwinsten neer.

Maar ze hebben ook kwalijke kanten. Ze nemen het niet nauw met de privacyregels, maken volop gebruik van constructies om belastingen te ontwijken, en bieden met hun sociale netwerken een platform voor mensen en organisaties die fake news verspreiden, de bevolking proberen te manipuleren en de politiek willen beïnvloeden. Daar is moeilijk tegen op te treden.

Bovendien zijn ze tot zulke sterke mastodonten uitgegroeid dat concurrenten geen kans krijgen. Potentiële uitdagers worden uitgeschakeld door ze voor een flinke som over te nemen. Het gebrek aan concurrentie beperkt de keuzemogelijkheden voor de gebruikers, die uiteindelijk bijna gegijzeld worden.

Een storing in de internetdiensten van Amazon leidde er vorige maand toe dat de digitale deurbellen in sommige delen van de VS niet meer functioneerden en robotstofzuigers dienst weigerden. Door een panne bij Google deze week hadden miljoenen mensen een poos geen toegang tot hun digitale agenda, e-mails en digitale documenten.