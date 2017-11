Chinese bedrijven die op de consumentenmarkt mikken, behoren tot de grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Het is een bewijs van de verbluffende ontwikkeling van de Chinese economie.

Apple Inc kopen of verkopen?

De Chinese spelletjesmaker Tencent stak gisteren de Amerikaanse sociaalnetwerkreus Facebook voor-bij als vijfde grootste bedrijf ter wereld naar beurswaarde. In de top 10 prijkt nog een andere Chinees bedrijf: Alibaba, een concurrent van de Amerikaanse e-commercegigant Amazon.

De twee bedrijven hebben hun plaats in de rangschikking van grootste beursgenoteerde bedrijven te danken aan de hoge prijs die de internationale beleggersgemeenschap bereid is te betalen voor aandelen van de grootste spelers in de interneteconomie. Aan de tech-hype dus. Ze liften mee in het zog van Apple, Google, Microsoft en Amazon.

Maar dat Tencent en Alibaba in de topliga meespelen, zegt ook veel over de verbluffende ontwikkeling van de Chinese economie de voorbije jaren. Die heeft bedrijven voortgebracht die zich kunnen meten met Amerikaanse reuzen die traditioneel het wereldtoneel beheersten. Niet alleen grondstoffenbedrijven of industriële groepen, maar ook bedrijven die zich toeleggen op de consumentenmarkt. En dat is toch opmerkelijk in een land dat zich officieel nog altijd ‘communistisch’ noemt.

De sterkte van de Chinese bedrijven steunt voor een belangrijk deel op de macht van het getal. China telt 1,4 miljard inwoners. Dat is een enorme markt, dat zijn heel veel potentiële consumenten. Daardoor kan Alibaba als enig ander e-commercebedrijf zijn voet naast die van het Amerikaanse Amazon zetten.

Of de Chinezen ook de ambitie hebben om de rol van de VS als leidende wereldmacht over te nemen, moet nog blijken.

Maar er is niet alleen de macht van het getal. China heeft ook voluit de voordelen van de globalisering benut, in een eerste fase door zich te presenteren als de fabriek die in onderaanneming voor westerse bedrijven goedkoop allerlei spullen produceerde voor de hele wereld. Zo verwierf China technologische kennis en legde het een deviezenspaarpot aan, waardoor het nu met eigen bedrijven buitenlandse markten verovert.

Tencent is een goed voorbeeld. In games is het een wereldspeler. Zijn sociaalnetwerksite Qzone en zijn berichtenapp WeChat zijn in China bijzonder populair. Maar de internationale reikwijdte is beperkt. Het bedrijf is echter bezig de diensten ook uit te rollen naar andere Zuidoost-Aziatische landen, waarvan sommige een belangrijke Chinese bevolking hebben.

En Qzone en WeChat mogen dan grotendeels gebaseerd zijn op de Amerikaanse voorbeelden Facebook en Whatsapp, Tencent heeft er met succes andere diensten aan gekoppeld. Met zijn betaaaldienst WeChat Pay heeft het technologisch voorsprong genomen op zijn Amerikaanse voorbeelden.

China was dertig jaar geleden een ontwikkelingsland. Door handig te kopiëren, ruimte te laten voor privé-initiatief, zich volop in te schakelen in de globalisering én de macht van het getal uit te spelen is het land vandaag een economische grootmacht.

Dat vormt de basis voor de politieke wereldmacht die China aan het worden is. De Chinezen eisen duidelijk de hoofdrol op in de Aziatische regio. Of ze ook de ambitie hebben om de rol van de Verenigde Staten als leidende wereldmacht over te nemen, moet nog blijken. Maar als de economische opmars van China ten koste van de economisch belangen van de VS begint te gaan, zou daar wel eens hommeles van kunnen komen.