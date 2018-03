Machtsmisbruik

Bpost misbruikt zijn machtspositie om zijn leveranciers af te persen. Het overheidsbedrijf gaat daarmee zwaar uit de bocht en moet tot de orde worden geroepen.

Bpost, voor de helft in de handen van de overheid maar ook beursgenoteerd, moet zoals elk bedrijf dat opereert in een concurrerende omgeving zijn kosten in bedwang houden. Voor Bpost is dat een bijzondere uitdaging omdat zijn inkomsten onder druk staan door de gestage daling van de brievenpost. Het is dus niet abnormaal dat het bedrijf scherpe prijzen probeert af te dwingen van de leveranciers van wie het producten en diensten afneemt. Daar is niks mis mee. Geschenken worden in het bedrijfsleven niet gegeven.

Maar Bpost gaat over de schreef. Alle leveranciers hebben onlangs een brief in de bus gekregen waarin Bpost een betaling eist van 2 procent van de omzet die ze vorig jaar hebben gerealiseerd door zaken te doen met het postbedrijf. En Bpost maakt het hen gemakkelijk. Het heeft zelf al tot op de euro het bedrag uitgerekend dat moet worden gestort, én de betalingsreferentie opgegeven die daarbij moet worden vermeld. Met de dienstverlening van het postbedrijf zit het dus wel snor. Met de wijze van handelen veel minder.

Want wat Bpost hier doet, is bijzonder kras. Het heeft afspraken gemaakt met zijn leveranciers over de goederen en diensten die moesten worden geleverd en over de prijs. Maar nadat de leveranciers die overeenkomst hebben uitgevoerd, komt de klant daar boudweg op terug en probeert hij achteraf nog een extra prijskorting af te dwingen.

De leveranciers zijn niet verplicht daarop in te gaan. Juridisch heeft Bpost geen poot om op te staan. Maar het misbruikt zijn macht om de leveranciers onder druk te zetten. Noem het maar chantage.

Trucs

In de brief wordt het niet uitdrukkelijk gezegd, maar tussen de lijnen staat dat wie niet betaalt, wordt geschrapt van de lijst van potentiële leveranciers. ‘Bpost wil werken met de beste leveranciers.’ Wie daarbij wil horen moet ‘als vertrekpunt’ 2 procent van de vorig jaar gerealiseerde omzet weer inleveren, staat in de brief die ondertekend is door de in december benoemde nieuwe financiële directeur Henri de Romrée. Hij komt van de consultant McKinsey. Hij heeft van daar een wel heel bedenkelijke methode meegebracht om de winstgevendheid van zijn nieuwe werkgever op te krikken. Moet dat met dit soort trucs gebeuren?

Natuurlijk moet Bpost voor een stuk een commerciële logica hanteren. Maar daar zijn veel gradaties in. Het bedrijf kan het hard of minder hard spelen. Maar hier overschrijdt het een grens. Het maakt flagrant misbruik van zijn machtspositie. Van een overheidsbedrijf kan dat niet worden aanvaard. Dat heeft toch ook een voorbeeldfunctie.

Geen eerlijk spel

Bpost is daarmee niet aan zijn proefstuk toe. Het maakte onlangs gebruik van een - opzettelijk gelaten? - gat in de nieuwe postwet om de prijs van de postzegels met zo maar eventjes 13,5 procent te verhogen. De toezichthouder BIPT was buitenspel gezet, concurrentie op de brievenmarkt heeft Bpost nauwelijks en de consument krijgt de rekening gepresenteerd. De overheid, voor de helft de eigenaar van het bedrijf, denkt aan haar dividenden en kijkt de ander kant uit.

Het postbedrijf moet zijn rendabiliteit bewaken. Maar het speelt het spel niet eerlijk. Het maakt misbruik van zijn machtspositie. De consumenten en de leveranciers zijn daar het slachtoffer van.