Maffia aan de Maas

Het Waalse ondernemerschap verdient beter dan een vaandeldrager als François Fornieri. De affaire-Nethys toont de Waalse verstrengeling tussen politiek en bedrijfsleven van haar allerslechtste kant.

Eerst het goede nieuws over ondernemerschap in Wallonië. Ja, er beweegt iets. Vooral in biotech, farma en technologie is vorig jaar meer dan een opmerkelijk succes geboekt, met Univercells uit Charleroi als eyecatcher. Het bedrijf dat een technologie ontwikkelde om farmabedrijven sneller vaccins te laten produceren, haalde vlotjes tientallen miljoenen op en zet zelfs een notering op Nasdaq in het vooruitzicht.

Univercells staat bovendien niet alleen. In de top tien van grootste kapitaaloperaties in België waren de Franstalige bedrijven in 2020 in de meerderheid. Voor het eerst sinds zeer lang. Een techondernemer als Fabien Pinckaers, de CEO van het softwarebedrijf Odoo, zet zich op de kaart door elke dag een nieuwe medewerker aan te nemen. De biotechparel Iteos Therapeutics viel op door zijn succesvolle beursgang. En het Waalse farma- en biotechecosysteem herbergt nog een resem kleinere, beloftevolle bedrijven. Allemaal ondernemingen met ondernemers die innovatie met wetenschap en durf combineren.

Hoe jammer is het dan als een van de vaandeldragers van het eerste uur van die farmascene, François Fornieri, het ondernemerschap in zo'n kwaad daglicht zet door zijn rol in de affaire-Nethys. Bij de Luikse intercommunale kwamen de afgelopen jaren vele mistoestanden aan het licht. De (ex)-CEO van het Luikse farmabedrijf Mithra, bijgenaamd de Waalse Marc Coucke, zit inmiddels in de gevangenis van Lantin. Hij moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen op verdenking van verduistering bij het uitoefenen van een publieke functie en voor misbruik van vennootschapsgoederen.

Vooral de een-tweetjes met Stéphane Moreau, oud-PS-kopstuk in Luik en gewezen Nethys-topman, worden door het gerecht in het vizier genomen. Ook Moreau werd, net als enkele andere kopstukken, deze week aangehouden.

Bij Nethys was Fornieri als voorzitter van het remuneratiecomité verantwoordelijk voor buitensporige managementvergoedingen, grote sommen voor onbestaande vergaderingen en exorbitante afscheidsmiljoenen voor onder anderen zijn vriend Moreau. Met zijn vriend Moreau bedisselde hij ook een deal, waarbij hij de Nethys-dochter Elicio, met een dertigtal windparken, voor 1 symbolische euro in alle stilte kocht zonder openbare biedprocedure. Volgens bronnen dicht bij het dossier zonder meer een poging tot hold-up van (semi)-publieke middelen. Die deal hebben beide heren moeten afblazen.

Het beeld dat voormalig Manager van het Jaar François Fornieri oproept, is dat van een corrupte en foute verstrengeling van politiek, semipolitieke tentakels en het bedrijfsleven.

Deze week versnelde het gerecht en nam het Fornieri in het vizier. Uitgerekend op het moment dat zijn bedrijf Mithra een gerede kans maakt op een grote doorbraak in de VS en Europa met zijn anticonceptiepil van de nieuwe generatie.

In het grote corruptiedossier met het oude Publifin (nu Nethys) zijn de voorbije jaren al veel politieke en semi-politieke koppen gerold. Het is uiteraard wachten met definitieve conclusies tot het gerecht een uitspraak doet. Maar het beeld dat voormalig Manager van het Jaar Fornieri oproept bij alles wat tot nu naar boven kwam, is dodelijk: een corrupte en foute verstrengeling van politiek, semi-politieke tentakels en het bedrijfsleven.

Net nu de broodnodige ondernemingszin in verscheidene nieuwe sectoren in het zuiden van het land eindelijk wat aantrekt, gaan alle schijnwerpers weer op de maffia aan de Maas.

Door het jarenlange gebrek aan ondernemingszin in Wallonië zitten we in een land met twee snelheden, met transfers en met een economische scheeftrekking. Het sociaal-economische plaatje oogt nog altijd bijzonder somber voor Wallonië: de werkloosheid piekt er veel hoger dan in Vlaanderen. Van de mensen die wel werken, zijn er relatief veel meer aan de slag bij de overheid (21,5% versus 14%). Er zijn minder starters en minder ondernemers tout court. Het armoederisico ligt in Wallonië ongeveer dubbel zo hoog als in Vlaanderen.