Malgoverno

De voorbije weken waren een levende reclame voor de antipolitiek. Het voelt alsof we met de saga rond Steven Vanackere en het Oost-Vlaams gouverneurschap vijf stappen achteruit hebben gedaan.

Lokale verkiezingen halen doorgaans het slechtste in de politiek naar boven, van brutale ambitie tot gebroken beloftes en openlijk wantrouwen. Boven op die armworsteling van de macht kregen we de voorbije dagen en weken een nog vuilere kant van de politiek te zien: het gevecht om de topjobs bij de overheid.

Wat dat gevecht nog extra pijnlijk maakte, is dat het ging om topjobs waarvan velen zich afvragen waarvoor ze dienen en waarom ze zo goed betaald zijn. Ooit was een provinciegouverneur een belangrijke functie, omdat in het België van 1830 communicatie traag verliep en fysieke verplaatsingen nog trager. Een lokale vertegenwoordiger van de Belgische regering was nodig.

Hetzelfde geldt voor de Nationale Bank, die vroeger de Belgische munt drukte en de banken controleerde. Die opdracht heeft ze afgestaan aan de Europese Centrale Bank, waardoor het een open vraag is waarom de instelling zo groot moet blijven en de directeursfuncties er zo dik betaald. Boven op dat manco kwam dan nog de beslissing van CD&V om van dat directiecomité een volledig mannenbastion te maken.

Het geruzie over de topjobs bewijst dat de partijen vooral met zichzelf bezig zijn.

Het is de reden waarom de voorbije weken een levende reclame voor de antipolitiek waren. Dat het gevecht om de burgemeesterssjerps brutaal is, weten we. Maar iedereen snapt dat het om een legitieme, eerbare en belangrijke functie gaat voor een gemeente of stad. Dat wat waardevol is een gevecht oplevert, is normaal, al blijft het aanbevolen dat gevecht beschaafd te houden.

Het gevecht om het gouverneurschap of de Nationale Bank is echter een stuiptrekking van het verleden, in een land waar een klassieke regering van nationale eenheid - christendemocraten, socialisten en liberalen - in Vlaanderen al jaren zelfs de helft van de stemmen niet meer haalt.

In plaats van grotendeels overbodig geworden instellingen als de provincies of de Nationale Bank deels te ontmantelen, barst een strijd los over wie de nog altijd dik betaalde job mag claimen voor een partijgenoot.

Het voelt alsof we met de saga rond Steven Vanackere en het Oost-Vlaams gouverneurschap vijf stappen achteruit hebben gedaan. Dinsdagochtend zei Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten op de radio letterlijk dat haar kandidaat, Carina Van Cauter, gouverneur moest worden, of er geen gouverneur zou komen. Enkele uren later trok Van Cauter zich terug uit de strijd. Maar het is nog afwachten of haar partij nu zomaar groen licht geeft voor de kandidaat van de N-VA.

En ook de federale regering blijft nog met (een nog groter) benoemingsprobleem worstelen. Niet alleen lijkt ze op weg om ondanks grote woorden over meer vrouwen toch Vanackere te benoemen, nadat ze al een kans heeft laten liggen om het directiecomité af te bouwen omdat CD&V geen zitje wilde opgeven.