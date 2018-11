Mannenclub

Door in het directiecomité een vrouw te vervangen door een man geeft de Nationale Bank van België aan dat ze een ouwelijk mannenbastion is.

Met de aanstelling van Steven Vanackere ter opvolging van Marcia De Wachter is het directiecomité van de Nationale Bank volledig mannelijk geworden. In de zeventienkoppige regentenraad, zeg maar de raad van bestuur van de bank, zetelt nog slechts één vrouw.

Onze centrale bank overtreedt daarmee flagrant de Belgische wetgeving. Het vennootschapsrecht bepaalt dat bij beursgenoteerde bedrijven minstens een derde van de bestuurders vrouwelijk moet zijn. En 50 procent van de aandelen van de Nationale Bank is nog altijd beursgenoteerd, wat op zich al een anomalie is.

De Nationale Bank geeft aan dat ze een aparte vennootschap is en dat de regering en de sociale partners de directie en de regenten benoemen. Dat is juist. Misschien moeten de regering en de sociale partners dan maar inspanningen leveren om de wet na te leven? Het is nogal vreemd privébedrijven verplichtingen op te leggen die de overheid zelf niet respecteert. Het is ook onaannemelijk dat er geen vrouwelijk talent is om de vacatures in te vullen.