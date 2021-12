March of Folly

Maar door het getalm van de vorige regering en omdat de huidige twee jaar lang die optie niet bestudeerd en niet voorbereid heeft, is het verlengen van de kerncentrales in de feiten bijna onmogelijk geworden. In de nacht van de regeringsvorming liet Engie nochtans kersvers premier De Croo al weten dat er geen dag meer te verliezen was. Eind vorig jaar zei Engie vervolgens ook openlijk in een videoboodschap dat er no way back was voor de voorbereidingen op het ontmantelen van de centrales. Ook al hield de regering voor de buitenwacht al die tijd nog vol dat de levensduur van de kerncentrales wel nog verlengd kon worden als de bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd was of de uitstap energie te duur zou maken. In realiteit bereidde Van der Straeten alleen de kernuitstap voor. Ze diende een dossier in bij Europa om gassubsidies te kunnen veilen, zonder dat ook maar met één woord over optie B (met kernenergie) werd gerept.