De techbedrijven die uitgroeien tot mastodonten vormen een bedreiging voor de concurrentie en de innovatie in een cruciaal deel van de economie.

En de winnaar is... Apple. Als eerste Amerikaanse bedrijf ooit heeft de techgroep uit Cupertino donderdag een beurswaarde gehaald van meer dan 1.000 miljard dollar en zo een symbolische overwinning geboekt op andere techmastodonten als Alphabet (Google), Amazon en Facebook. Het parcours dat Apple de voorbije jaren op de beurs heeft afgelegd is indrukwekkend. In goed tien jaar tijd is de waarde van het bedrijf vertienvoudigd.

Dat heeft veel te maken met het succes van de iPhone, waarmee het techbedrijf van de mobiele telefoon een kleine pc maakte en zo een totaal nieuwe markt creëerde, die van de smartphone. Een voltreffer. Een product dat geweldig in de smaak viel van de consumenten. Het werd snel gekopieerd door andere producenten. Apple heeft al lang niet meer het grootste marktaandeel in de verkoop van smartphones, maar het is erin geslaagd een ijzersterke merknaam uit te bouwen.

De combinatie daarvan met een goed product heeft het techbedrijf een heel trouwe schare van klanten opgeleverd die bereid zijn extra te betalen voor een mobieltje met het Apple-logo. Het is een snobproduct geworden, maar dat doet het geld bij Apple binnenstromen. Het techbedrijf heeft een ecosysteem ontwikkeld om klanten aan zich te binden én veel geld uit hen te puren.

Bedrijven als Apple, Amazon, Google of Facebook dulden niet dat start-ups hun leven lastig komen maken.

Apple is een enorm rendabele onderneming die een jaarwinst realiseert van meer dan 50 miljard dollar. Dat maakt de beurswaardering van 1.000 miljard dollar niet eens zo overdreven. Er zijn heel wat andere tech- en biotechbedrijven die een veel hogere koers-winstverhouding afficheren.

In tegenstelling tot de andere mastodonten in de netwerkeconomie, zoals Facebook, Google en Amazon, is Apple niet zo dominant op de terreinen waarop het actief is en kan het minder profiteren van het principe ‘the winner takes it all’. Op de pc-markt was het vroeger zelfs de kleinere uitdager van Microsoft. Apple is nog niet hard in aanvaring gekomen met de concurrentieautoriteiten - het is al wel op stevig op de vingers getikt voor zijn praktijken van belastingontwijking - en heeft geen traditie van grote en dure overnames.

Maar met zijn goedgevulde schatkist kan Apple zijn imperium verder uitbouwen. Door interessante start-ups in te lijven en nieuwe diensten te ontwikkelen, of door getalenteerde en creatieve medewerkers bij andere bedrijven weg te kopen. Zo gaan al de techmastodonten te werk. Rond die reuzen ontstaan ‘kill-zones’. Jonge beloftevolle bedrijfjes kunnen in hun buurt moeilijk overleven.

De producten of diensten die ze aan het ontwikkelen zijn, worden gewoon gekopieerd door de techreuzen. De start-ups worden opgekocht voor ze gevaarlijk kunnen worden. Sleutelmedewerkers worden weggekaapt. De mastodonten waken er zo over dat ze niet te veel concurrentie krijgen, maar tegelijk smoren ze de innovatie.