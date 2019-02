De brexit doet almaar meer denken aan de Griekse crisis, waar een regering de welvaart van een land inzet om politiek gelijk te halen. En er in Brussel op den duur niet veel anders op zit dan noodplannen te maken.

May Day. Het is in de context van de brexit al een tijdje een ondermaats woordspelletje, verwijzend naar de code in de radiotelefonie voor noodgevallen en naar de Britse premier die haar land maar niet verenigd krijgt achter een manier om de EU te verlaten. Maar hoe dichter de deadline van 29 maart nadert, hoe meer de flauwe grap verbleekt en de grimmige realiteit zich aan de horizon aftekent.

De Britse premier Theresa May heeft dit weekend de cruciale stemming over het scheidingsverdrag tussen de EU en het VK uitgesteld naar twaalf maart. Dat maakt dat, om een topman van de Britse kamer van koophandel te citeren, de Britten zeventien dagen krijgen om zich voor te bereiden op de grootste wijziging in de economische spelregels die ze in een generatie zullen mee maken.

Wat May op die manier presteert, doet almaar meer aan de derde redding van Griekenland denken. Ook toen gebruikte een Europese regering de druk van dodelijke deadlines om een verdeeld land achter een historische deal te krijgen. Ook toen werd een reuzegok genomen met de welvaart van een heel land. Uiteindelijk lukte het in Athene, maar niet voordat het land immens veel onnodige en vermijdbare schade opliep.

Ook in de brexit is de vermijdbare schade al enorm. De enige pluim die May op haar hoed kan steken, is dat ze in soms onmogelijke politieke omstandigheden verhinderde dat de brexit-deal al helemaal ontplofte. Ze toonde de voorbije jaren doorzettingsvermogen, waarbij ze moties van wantrouwen in de eigen partij overleefde en al aan haar derde brexit-minister zit.

Maar nu dreigt haar standvastigheid door te slaan naar roekeloze hoogmoed, door de Britten het mes op de keel te zetten: haar deal of geen deal. De balorigheid van de Britse conservatieven van de voorbije drie jaar in gedachten, is dat een zeer riskante gok, met gevolgen die nazinderen tot in Vlaanderen.

En ook hier dringt de parallel met de Griekse crisis zich op. Ook nu draaien diplomaten en eurocraten in Brussel overuren om noodplannen klaar te stomen, in de hoop dat ze nooit nodig worden. De plannen moeten ertoe leiden dat op 30 maart vliegtuigen blijven vliegen, schepen blijven varen, treinen blijven rijden, banken transacties blijven doen en vissers blijven vissen.

Want wat May doet wordt met de dag roekelozer. De brexit is te belangrijk – ook voor Vlaanderen – om te vereenvoudigen tot de keuze tussen de May Deal en de No Deal. Er zouden minstens twee andere opties moeten voor liggen: uitstel en een tweede brexit-referendum.

May wil daarvan niet horen. Het zou goed nieuws zijn moest het House of Commons deze week nog wat meer brexitmacht naar zich toe trekken en minstens van uitstel een optie maken. Of dat lukt, blijft echter onduidelijk. In Londen is sinds het brexitreferendum zeer helder wat het House of Commons allemaal niet wil, maar niet wat het dan wel wil.