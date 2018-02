Als een meerderheid van de SPD-leden mee wil, kan Angela Merkel aan haar vierde ambtstermijn als Duitse kanselier beginnen. De vorming van de nieuwe ‘grote coalitie’ was een moeilijke bevalling.

Het wantrouwen tussen de christendemocraten (CDU/CSU) en de sociaaldemocraten (SPD) was bijzonder groot en in de SPD wantrouwde de basis de partijleiding. Dat verklaart waarom de 464.000 SPD-leden eerst hun zegen moeten geven aan de nieuwe Duitse regeringscoalitie. Halfweg de regeerperiode maakt de Duitse regering nog eens de balans op om te zien of ze op het goede spoor zit.

Bij de Duitse verkiezingen in september vorig jaar kregen beide regeringspartijen zware klappen. In de publieke opinie is het wantrouwen in de formule van een grote coalitie sindsdien niet weggeëbd. Volgens de jongste peilingen halen de twee partijen samen geen 50 procent van de stemmen meer.

Moeilijke onderhandelingen waren het gevolg. De SPD wilde zo veel mogelijk in de wacht slepen om niet helemaal vermorzeld te worden onder het gewicht van Merkel en de CDU. Merkel wilde vooral haar politieke vel redden. Een mislukking van de coalitiegesprekken kon meteen het einde van haar politieke loopbaan betekenen.

Het werd dus eindeloos en nachtelijk onderhandelen, maar uiteindelijk lag er een regeerakkoord en werd een nieuwe regeringsploeg voorgesteld. Het regeerakkoord is een compromis, waarin beide partijen hun accenten kwijt konden.

Bij de bestuursploeg is de meest opmerkelijke verandering wellicht dat een SPD’er, Olaf Scholz, minister van Financiën wordt. Na acht jaar een onwrikbare Wolfgang Schäuble op Financiën betekent dat onvermijdelijk een andere stijl. De SPD-kopman Martin Schulz krijgt Buitenlandse Zaken. Dat duo zal, samen met Merkel, in grote mate de Europese lijnen van de nieuwe Duitse regering uitzetten.

Dat moet goed nieuws zijn voor de Europese Unie. In het regeerakkoord staat Europa duidelijk vooraan. Met de uitgestoken hand van de Franse president Emmanuel Macron kan een nieuwe dynamiek ontstaan.

Maar op dit moment blijft het in de voorwaardelijke wijze spreken, want er is veel scepsis over de slagkracht van de nieuwe regeerploeg in Berlijn. De evenwichten tussen beide blokken liggen veel moeilijker dan vier jaar geleden en het wantrouwen in de regeerformule is voelbaar. De nieuwe ploeg moet zich dus bewijzen en aantonen dat vernieuwing mogelijk is, zelfs na vier jaar regeren met dezelfde partners.

Misschien ligt daar ook een kans. Precies omdat de verwachtingen laag zijn, kan de nieuwe ploeg alleen maar verrassen met opvallende initiatieven. Het is in Duitsland hoogst ongebruikelijk dat politici verrassend uit de hoek komen. Maar wat aan dit regeerakkoord voorafging, was eveneens hoogst ongebruikelijk.

Bovendien moet Merkel vooral aantonen dat dit niet haar ambtstermijn te veel wordt. Dat dwingt haar, en met haar de nieuwe regering, tot alertheid.