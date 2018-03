Er is veel gespeculeerd over haar vierde ambtstermijn. De vrees voor één ambtstermijn te veel weerklonk herhaaldelijk.

Nu staat Merkel IV in de steigers en is die kritiek niet verdwenen. De kanselier moet voort op basis van een coalitie die er tegen wil en dank is gekomen. Het besef dat het alternatief nog erger was, heeft uiteindelijk deze grote coalitie gecementeeerd.