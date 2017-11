Merkels nederlaag

Het mislukken van de Duitse regeringsonderhandelingen is een zware nederlaag voor kanselier Angela Merkel. Duitsland kent een ongeziene politieke crisis en Europa is, minstens even, stuurloos.

Zelfs een machtige politica als Angela Merkel ontsnapt niet aan de verkiezingslogica. Op 24 september won ze de Duitse verkiezingen, maar haar partij scoorde historisch laag. De Duitse kiezer legde de politieke kaarten zo dat alleen een onuitgegeven coalitie mogelijk bleek.

Maar de gesprekken over een Jamaica-coalitie flopten. De kloof tussen de christendemocratische CDU/CSU (zwart), de liberale FDP (geel) en de groenen bleef te diep na vijf weken onderhandelen. De grootste struikelblokken waren de migratiecrisis en het klimaat¬beleid. ‘Beter niet regeren dan slecht regeren’, stelde FDP-voorzitter Christian Lindner zondagnacht en daarmee trok hij de stekker uit de onderhandelingen.

Nieuwe verkiezingen lijken onvermijdelijk. Zelfs kanselier Merkel is voor een nieuwe stembusslag gewonnen. Bondspresident Frank-Walter Steinmeier waarschuwde voor een zware politieke crisis, maar de meeste partijen lijken dat risico te willen nemen. Voor Merkel is de stembusslag de enige uitweg om haar zwaarste politieke nederlaag ooit om te zetten in een overwinning.

Het probleem van Merkel, die uitgeroepen werd tot machtigste vrouw ter wereld, is dat ze zelf populair blijft, maar dat niet langer politiek in goede resultaten kan omzetten. Voor haar partij, de CDU, is het evenmin evident om meteen een pasklaar alternatief in stelling te brengen. Het is meer een gok, en zelfs geen berekende, om opnieuw naar de Duitse kiezer te trekken. Er zit sleet op het imago van ‘Mutti’ Merkel. De volgende verkiezingen zouden wel eens een nieuwe nederlaag kunnen opleveren.

De crisis in Duitsland is vooral een probleem van de grote traditionele volkspartijen.

Natuurlijk mag je een politica van het formaat van Merkel nooit afschrijven, ook niet bij nieuwe verkiezingen in Duitsland. Ze heeft altijd grote veerkracht getoond, maar de huidige crisis zal diep snijden. Er hangen op zijn minst donkere wolken boven haar toekomst. Bovendien zal de verkiezingscampagne de politieke tegenstellingen nog eens oppoken. Op het einde van de dag kan de bondskanselier wel eens het probleem worden, eerder dan de oplossing te zijn De Duitse crisis is geen goed nieuws voor de Europese Unie. Duitsland was uitgegroeid tot de leidende lidstaat bij uitstek, zij het dat die positie ook Europa verdeelde. Door de politieke instabiliteit in Duitsland wordt ook het Europese beleid onvermijdelijk minder evident.

De crisis in Duitsland is vooral een probleem van de grote, traditionele volkspartijen die steeds meer terrein hebben verloren. In Spanje, Nederland en in zekere zin ook Frankrijk is gebleken dat die partijen niet langer voldoende kiezers kunnen mobiliseren om een linkse of rechtse centrumpolitiek te voeren. De versnippering van het electoraat en de stevige opkomst van het populisme geven aan dat de modale kiezer niet langer bereid is de weg van het compromis te volgen. Het politieke contract is eenzijdig door de kiezer opgezegd.

Dat die trend nu het immer stabiele Duitsland heeft bereikt, is alarmerend. Het geeft aan dat er iets gebroken is in de westerse democratie. Om erger te voorkomen moet die vertrouwensbreuk snel worden hersteld.