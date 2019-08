Met de G7-top in Biarritz scoorde de Franse president Macron op diplomatiek vlak. Alles verliep met de glimlach, maar de resultaten waren erg pover.

De belangrijkste verdienste van de Franse president Emmanuel Macron is dat hij de driedaagse G7-top in Biarritz wist af te werken zonder dat de spanningen tot uiting kwamen. De zeven staatshoofden en regeringsleiders van de belangrijkste industrielanden lieten zich uitgebreid in beeld brengen met een brede glimlach. Sinds Donald Trump president van de VS is geworden, was de G7 geëvolueerd naar een G6 (de rest) versus G1 (de VS). De spanning was te snijden, en openlijke ruzies bleven niet verborgen.

Met een zorgvuldig uitgetekend diplomatiek scenario heeft Macron dat beeld kunnen wegnemen. Door van de G7 weer radicaal een informele ontmoeting te maken, nam hij de druk weg om tot een formele consensus te komen. Het lijkt eenvoudig, maar het werkte in de mondaine badstad.

Concreet leverde de top nauwelijks iets op. De netelige dossiers werden wel behandeld en bediscussieerd, maar vaste conclusies bleven uit.

Geheel in de goede stemming verklaarde Trump dan wel dat hij een handelsakkoord met China zag omdat de Chinezen de druk niet konden weerstaan. Van Chinese zijde klonk het nuchter dat ze oplossingen wilden. De gesprekken worden hervat, maar niets laat een snelle doorbraak in dat aanslepende handelsconflict vermoeden.

Opzienbarend

Opzienbarend was het invliegen van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif, een diplomatieke stunt. Zarif overlegde met zijn Franse ambtsgenoot over het nucleaire akkoord dat Trump enkele jaren geleden opblies. De Amerikaanse president reageerde opvallend mild op de stunt van zijn Franse ambtsgenoot. Sterker, Trump sloot een akkoord met Iran niet uit. Al heeft de president wel de gewoonte geen enkel akkoord uit te sluiten, waarna hij vervolgens toch de aanzet ervan keldert via Twitter.

De meeste commotie was er nog tussen Frankrijk en Brazilië over de branden in het Amazonewoud. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro reageerde woest op de ‘idiote opportunist’ Macron, die hij ‘kolonialisme’ verweet voor de aangeboden hulp. Bolsonaro besliste het voorbij weekend wel het leger in te zetten om de branden in het regenwoud te bestrijden.

Bij gebrek aan concurrentie en door omstandigheden zet Macron de Franse diplomatie weer bovenaan in Europa.

Het debuut van de Britse premier Boris Johnson op de internationale scene leverde niet veel op. Zijn conclusie was dat de brexit ‘bijzonder moeilijk’ zou worden. Dat is geen verrassing.

Deze G7 zet het formele multilateralisme op pauze en brengt in plaats daarvan informele gesprekken, zowel multilateraal als bilateraal. Voor de Franse president is de G7 met de glimlach in ieder geval een diplomatieke opsteker. Bij gebrek aan concurrentie en door omstandigheden zet hij de Franse diplomatie weer bovenaan in Europa. Macron slaagt erin punten op de agenda te krijgen, zonder het overleg te bruuskeren.