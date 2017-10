De Spaanse regering heeft het Catalaanse referendum over onafhankelijkheid letterlijk uit elkaar geslagen met de matrak. Het geweld was 'proportioneel' volgens de Spaanse regering, maar de beelden uit Barcelona spreken dat tegen. Dit is een schande voor de Spaanse democratie.

Wat gevreesd werd, is uitgekomen. De Spaanse oproerpolitie Guardia Civil knuppelde zich zondag een weg door de Catalaanse stemlokalen in een poging om het referendum over de onafhankelijkheid te verhinderen.

Dat referendum was illegaal verklaard door het Spaanse grondwettelijk hof. Maar de manier waarop de Spaanse regering de zaak aanpakte, is een Europese democratie onwaardig.

De Spaanse premier Mariano Rajoy schijnt te denken dat matrakken en rubberen kogels volstaan om onafhankelijkheidsstreven af te remmen. Hij vergist zich.

Op die manier zal hij ook de Catalanen die helemaal niet uit Spanje weg willen tegen zich in het harnas jagen. Het optreden van de Guardia Civil zal alleen maar de Catalaanse eensgezindheid bevorderen en de afkeer tegen Madrid doen toenemen.

In een televisietoespraak verklaarde hij dat het referendum niet heeft plaatsgevonden. Dat is natuurlijk ontkennen dat de zon schijnt. Wat ook de uitslag van het referendum moge zijn, het zal van tafel geveegd worden door Madrid.

Durft Barcelona bij een 'sí' de onafhankelijkheid uitroepen? In het gesaboteerde referendum lijkt het 'sí' op voorhand te winnen. Het woord is nu aan het Catalaanse parlement en in de huidige, verhitte sfeer is alles denkbaar.

De Belgische premier Charles Michel verdient hier een pluim. Hij was de eerste Europese regeringsleider die hardop en publiek het geweld van de Spaanse oproerpolitie veroordeelde.

In Europese kringen bleef het daarentegen muisstil. Waar zat kanselier Angela Merkel, toch de hoedster van de westerse democratie genoemd? Ze zou met Rajoy gebeld hebben. Maar waarom kon er geen publieke afkeuring vanaf?

En waar zat de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker? Natuurlijk, Merkel en Juncker zitten in dezelfde Europese politieke fractie als Rajoy.

Hoe in deze omstandigheden het overleg georganiseerd moet worden, blijft erg onduidelijk. Misschien moet Europa alsnog een poging wagen.

Door het Catalaanse referendum af te doen als een Spaanse interne kwestie heeft Europa wel degelijk een zijde gekozen. Dat was niet de meest gelukkige keuze.

Meer diplomatieke inspanning was in dit dossier absoluut nodig, al was het maar achter de schermen, maar dergelijk initiatief bleef uit.

Natuurlijk is politiek overleg de enige uitweg, maar er moet wel overleg mogelijk zijn. Sinds Rajoy in 2011 aan de macht kwam, is hij zelfs niet eens op officieel bezoek geweest in Catalonië.

Enkel toen terroristen in augustus een bloedbad aanrichtten in Catalonië, zakte de Galiciër naar de regio af. Het zegt veel over de Spaanse premier. En vooral dat iedere dialoog al ontbreekt sinds 2011.

Wat ook de afloop van het Catalaanse referendum moge zijn, Rajoy zelf kan ook in zwaar weer terechtkomen. Zijn minderheidskabinet steunt onder meer op vijf Baskische afgevaardigden. Het is moeilijk voorstelbaar dat die gelukkig zijn met de beelden die zondag uit Barcelona en omstreken kwamen.

De enige uitweg nu is een onderhandelde oplossing.

Het zou best wel eens kunnen dat de Catalaanse crisis als een boemerang terugkomt naar Madrid. En dat Spanje in een diepe politieke crisis verzeilt.

In 2006 had Catalonië een statuut dat op instemming van een overgroot deel van de Catalanen kon rekenen en een meerderheid in het Spaanse parlement had het eveneens goedgekeurd. Had de Partido Popular van Rajoy geen klacht ingediend bij het grondwettelijk hof, was de tragedie van 1 oktober nooit gebeurd.

Hoe in deze omstandigheden het overleg georganiseerd moet worden, blijft erg onduidelijk. Misschien moet Europa alsnog een poging wagen. Want democratie met de Spaanse matrak, dat is toch niet helemaal het zogenaamde superieure beeld dat de Europese Unie van zichzelf heeft. Ofwel?