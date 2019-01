Migratiefraude

Het schandaal rond het verkopen van humanitaire visa beschadigt niet alleen de N-VA, maar het hele draagvlak voor het migratiebeleid.

De ernst van een schandaal herken je aan de snelheid waarmee iedereen er zijn handen van aftrekt. Zo ging het gisteren met Melikan Kucam. Het voor de N-VA verkozen Mechelse gemeenteraadslid wordt ervan verdacht een handeltje te hebben opgezet in humanitaire visa, die nadien de goedkeuring kregen van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Ook die laatste stelde zich gisteren burgerlijke partij. Dinsdagavond al schorste de N-VA Kucam, die op de nieuwjaarsreceptie nog selfies nam met vrijwel de volledige partijtop, uit al zijn functies.

De straffe woorden worden niet geschuwd. Francken haalde de ‘ernst van de vermeende feiten aan’ en het ‘misbruik van vertrouwen ten aanzien van de slachtoffers, zijn kabinet en hemzelf’. MR-fractieleider David Clarinval ziet in de vermeende feiten de al even vermeende ‘onbezonnenheid van het kabinet-Francken’. Franckens opvolgster Maggie De Block (Open VLD), zei ‘geschokt te zijn door de beelden in de ‘Pano’-reportage’, die de bal aan het rollen brachten.

In welke mate de feiten kloppen, moet het gerecht bewijzen. Maar nu al staat vast dat de aantijgingen de N-VA kwetsen op haar migratieflank. De voorbije legislatuur ontpopte Francken zich tot een staatssecretaris die van de linkerflank kritiek kreeg omdat hij te streng was, wat hij net met de humanitaire visa voor christenen uit het Midden-Oosten counterde. Tegelijk weerlegde hij de kritiek van extreemrechts door te tonen dat hij als staatssecretaris de teugels van het beleid strak in handen had.

Dat beeld ligt aan diggelen. Met wat de ‘Pano’-reportage toonde, kan het Vlaams Belang Francken aanvallen omdat hij net te mild en te laks was. En de anderen kunnen hem aanvallen omdat hij zijn beleid niet onder controle had en omdat de humanitas ver te zoeken was.

Wie denkt dat dit beperkt blijft tot een campagne-incident waarbij alleen de N-VA klappen krijgt, vergist zich echter. Dit overstijgt de partijpolitieke gevechten en scheurt opnieuw een hoekje van het draagvlak voor een migratiebeleid in ons land.

Zo’n draagvlak kan maar opnieuw groeien als enkele voorwaarden voldaan zijn. De belangrijkste is dat de regering moet tonen dat ze het beleid zelf controleert. Het meest zichtbare symptoom daarvan is dat de parken aan het Brusselse Noordstation opnieuw een normale plek voor stedelijke ontspanning kunnen worden.

Als die controle er is, kunnen keuzes worden gemaakt: asiel voor wie oorlog ontvlucht. Arbeidsmigratie voor wie een van de vele openstaande jobs kan invullen. Humanitaire beweegredenen sluiten in deze meer pragmatisch-economische niet uit. Zelfs het radicale idee dat je een klein quotum verblijfsvergunningen verkoopt aan de meest biedende is niet bij voorbaat immoreel, als je dat geld vervolgens gebruikt om wie écht in nood is te helpen.

Maar die keuzes moeten worden voorgelegd aan de kiezer. En hij zal ze pas aanvaarden als de regering kan aantonen dat ze ook de controle heeft om die keuzes uit te voeren én dat daarvoor strakke procedures zijn. In het visaschandaal zit - als de feiten kloppen - alles verkeerd. Geen controle. Geen humanitair beleid. Mensensmokkel tot in het hart van de regering. Een beleid à la tête du client.