Migratiestrijd

Nadat de Europese Volkspartij donderdag met de Beierse Manfred Weber haar kopman voor de verkiezingen had gekozen, sloegen de liberalen van ALDE en de Franse president Emmanuel Macron gisteren de handen in elkaar. Bij de sociaal-democraten zal wellicht Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Commissie, de campagne leiden.

En zo staat de campagne voor de Europese verkiezingen van mei volgend jaar bijna in de startblokken. Alles wijst erop dat die in de eerste plaats om migratie zal draaien. Dat is dé vraag waarop de Europese Unie het antwoord zou moeten bieden, en waar ze op dit moment absoluut niet in slaagt.