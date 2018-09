Hoe hard leeft de geest van de Hongaarse premier Viktor Orbán onder de Vlaamse kerktoren? Dat wordt dé vraag in de lokale verkiezingen.

Traditioneel draaien lokale verkiezingen rond verkeer, vuil en veiligheid. Kan je op de straten vlot rijden, liggen ze er proper bij en kan je er ook ’s nachts veilig wanden of fietsen? Naarmate de verkiezingen van 14 oktober naderen, lijken de vragen over veiligheid almaar meer de overhand te nemen, vooral dan met betrekking tot de migratie.

Kort samengevat is er geen enkele burgemeester die ook maar de minste zweem van indruk wil geven dat zijn gemeente de kiem van een mini-Calais bevat. Dat is een plek waar migranten zonder verblijfspapieren op doortocht naar het Verenigd Koninkrijk in erbarmelijke omstandigheden blijven hangen, op zoek naar een vrachtwagen die de snelweg opgaat.

Het is de klassieke not-in-my-backyardattitude. Niemand wil transmigranten op zijn grondgebied. In die zin doen de meeste Vlaamse burgemeesters, van welke partij ze ook zijn, exact hetzelfde als de Hongaarse premier Viktor Orbán: het probleem van zich afduwen door er iemands anders probleem van te maken.

Het onthutsende is dat we de voorbije jaren met een vergrootglas keken naar hoe zwaar de angst en colère over migratie doorzinderden in Franse, Duitse, Italiaanse of Zweedse verkiezingen. Nu blijken ze op het microniveau van onze lokale verkiezingen ook voelbaar te zijn.

Niemand wil een mini-Calais. CD&V-burgemeesters roepen op snelwegparkings te sluiten. De MR en Open VLD van de stad Brussel pleitten deze week voor een hek rond het Maximiliaanpark. Videobeelden op sociale media tonen hoe in de Aalsterse deelgemeente Erembodegem burgers de politie afgelopen weekend spontaan kwamen helpen om transmigranten op te pakken, toen ze vlak bij de oprit van de autosnelweg de laadklep van een vrachtwagen opende.

In een lijsttrekkersdebat in Gent leidde transmigratie deze week tot een van de felste discussies van de avond, waarbij de socialistische kandidaat-burgemeester Ruddy Coddens zei dat hij van de N-VA geen lessen te krijgen heeft, omdat ‘uw staatssecretaris net 32 criminelen zonder verblijfsvergunning heeft vrijgelaten’.

Die staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, krijgt vooral kritiek omdat hij niet snel genoeg in meer plaatsen voorziet om transmigranten op te sluiten. In de Kamer kwam Francken woensdag niet in de problemen omdat hij in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden gezinnen met kinderen laat opsluiten. Vooral niet omdat CD&V en de sp.a de wet die dat mogelijk maakt destijds mee ondertekenden.

In de Vlaamse Dorpsstraat lijkt de steun voor de muren groot en die voor Wir Schaffen Das ver weg.

De informele Europese top in het Oostenrijkse Salzburg mocht dan wel opnieuw lezen als de principiële botsing tussen de muren van Orbán en de Wir schaffen das-openheid van Angela Merkel, in de Vlaamse Dorpsstraat lijkt de steun voor de muren groot en die voor Wir schaffen das ver weg. Niet dat daarmee Orbáns perfide aanval op de rechtsstaat of zijn weigering in het asielbeleid solidair te zijn plots zijn goedgepraat, maar de vraag om bescherming domineert ook hier de politieke agenda.