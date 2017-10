Miniatuurtje

Met faire belastingen bedoelen mensen doorgaans de belastingen die ze zelf niet moeten betalen. Om die reden is ook de vierde ronde van het Zomerakkoord wellicht niet de laatste.

Onaangename dingen worden doorgaans niet leuker door ze te herhalen. Toch is dat net het handelsmerk van de regering-Michel aan het worden. Na het zomer­akkoord in juli heropenden de regeringspartijen in september de onderhandelingen over de pensioenmaatregelen. Een week daarna herbegon de discussie over de reikwijdte van de effectentaks. Afgelopen weekend beleefden we ronde vier van het Zomerakkoord, opnieuw over de effectentaks.

Die vierde ronde was geen onschuldige technische uitwerking van het akkoord, maar een politieke heronderhandeling. De topministers van de regeringspartijen zaten er woensdag over samen met premier Charles Michel, die donderdag en vrijdag naar de Europese top ging, waarna het effectentaksoverleg zaterdag én zondag werd hervat.

De strijd om de effectentaks is nog niet beslecht.

Of het hiermee gedaan is, is verre van zeker. De Raad van State heeft al opgemerkt dat de regeringsplannen discrimineren. Aandelen op naam vallen niet onder de taks, aandelen op een rekening wel. En dat blijft zo. Ook is er de vraag - waar de Raad van State zich nog niet over uitsprak - hoe je een taks kan heffen op een volledig vermogen van 500.001 euro, maar níéts op een vermogen van 499.999 euro. De regering heeft nu de tekst opnieuw voor advies naar de Raad van State gestuurd, waardoor eind dit jaar ronde vijf kan losbarsten en het ­Zomerakkoord een winterakkoord kan worden.

Ronde zes is dan misschien voor begin volgend jaar, wanneer de ­inkomsten tegenvallen en niet de verhoopte 254 miljoen euro halen. Waarom is dat niet ondenkbaar? Omdat binnen de regering CD&V twee dingen met elkaar wil verzoenen die moeilijk met elkaar te verzoenen zijn: je kan niet zomaar 254 miljoen ophalen zonder op een of andere manier een deel van je kiezers - de bakker en de slager om de hoek - te laten meebetalen. CD&V zegt dat ze faire belastingen wil, maar voor de meeste mensen betekent dat doorgaans dat iemand anders dan zijzelf ze moet betalen.

Ofwel haal je dus meer inkomsten uit taksen op vermogen - zoals nu al via de 30 procent roerende voorheffing - maar dan betaalt iedereen mee. Ofwel belast de regering alleen de superrijke toplaag van vermogenden, en dan duwt ze die vermogens doorgaans weg. De mislukkingen van de Franse president François Hollande zouden ons dat ondertussen moeten hebben geleerd.

De kleine effectentaks van nu kan onder druk van de vergrijzingskosten later snel groter worden.

De strijd om de effectentaks is dus nog niet beslecht en doet er nog altijd toe. Het wordt immers de eerste belasting in de Belgische geschiedenis die het pure bezit van roerend vermogen belast, en niet de inkomsten uit dat vermogen of de transacties die ermee gebeuren. Dat idee is explosief omdat Belgen al zwaar belast worden, in ruil geen overheidsdienstverlening van hetzelfde wereldniveau terug­krijgen en zelfs qua belastingen op vermogen nu al vrij veel betalen.

Het idee is des te explosiever omdat een overheid die heeft nagelaten zich voor te bereiden op de vergrijzingsuitgaven via ‘fairness’ nu geld wil halen bij burgers die zich persoonlijk wél hebben voorbereid op hun vergrijzingsuitgaven. De kleine belastingvoet van nu kan onder druk van de vergrijzingskosten later snel groter worden.

De effectentaks is een miniatuurtje van de discussie over vermogensbelastingen in vergrijzingstijden. De regering-Michel heeft na vier rondes dat miniatuurtje nog niet opgelost.