Mislukte strategie

De ‘transformatie’ van de Franse distributiegroep Carrefour kost in België 1.233 jobs. Het bewijst hoe moordend de concurrentie in de sector is en dat de strategie van Carrefour mislukt is.

Toen CEO Alexandre Bompard dinsdag het transformatieplan van Carrefour in Parijs aankondigde, konden de Belgische werknemers de bui al zien hangen. De Franse distributiereus ontbeert al jaren een degelijke en afgelijnde strategie om zijn rendabiliteit op peil te houden en bij de tijd te blijven.

Bompard, die als manager naam maakte door de dood gewaande keten Fnac weer tot leven te wekken, werd in juli aangeworven om een nieuwe strategie uit te tekenen. Het is geen grote verrassing dat hij bij Carrefour voor hetzelfde recept kiest als bij Fnac: snijden in de kosten en investeren in informatisering. Onder druk van de concurrentie en de e-commerce wordt ook de supermarktgroep afgeslankt, zowel het personeelsbestand als het aantal vestigingen.

In België is de concurrentie erg zwaar. Delhaize staat na een afslanking en de overname door Albert Heijn-moeder Ahold duidelijk agressiever in de markt, al blaakt de Belgische poot ook niet van gezondheid. En de Duitse prijsbrekers, met Lidl op kop, zorgen voor een constante druk op de marges. Dat maakt dat geen enkele keten in dit land een comfortabel leven kan leiden.

De online aankopen zetten extra druk. Zeker voor de hypermarkten van Carrefour. De gigantische supermarkten waar alles - van elektronica, kledij tot voeding - wordt verkocht, zijn een concept dat niet alleen last heeft van de vestigingen van de concurrentie, maar ook nog eens van de talloze webwinkels waar de klanten in alle comfort hun keuze kunnen maken.

De automatisering en informatisering van de distributiesector zullen in de komende jaren nog meer jobs op de helling zetten.

Het is duidelijk dat Carrefour dat concept wil bijsturen en tegelijkertijd een veel centraler beleid gaat voeren. De 1.233 jobs die sneuvelen in België, vallen dan ook allemaal in de hypermarkten of in de centrale directie van Carrefour. Daarmee betaalt het personeel ook de hoge prijs van een slecht management in het verleden.

De reactie uit de politieke wereld was theatraal, maar zet weinig zoden aan de dijk. Gezien de revolutie die zich in de distributiesector voltrekt, kunnen de politici zich misschien eens afvragen hoe ze die omwenteling kunnen opvangen, zodat niet alleen jobs verloren gaan maar ook gecreëerd worden.

De voortdenderende automatisering en informatisering van de distributiesector zullen in de komende jaren nog meer jobs op de helling zetten. De winkels zonder kassa’s zijn in de VS en China al geen ver toekomstbeeld, maar een realiteit. Het is die realiteit waar alle grote kruideniers van deze wereld zich naar moeten schikken. De aard en geplogenheden van de distributie veranderen in een recordtempo.

Enerzijds onder druk van de concurrentie maar ook onder druk van het cliënteel. De eisen die de gemiddelde klant stelt, worden almaar hoger en de mogelijkheden die hij heeft, worden ruimer. De druk van de markt is geen anoniem gegeven, geen duistere kracht. Als u of ik een winkel binnenstappen of een bestelling online plaatsen, is dat eveneens een marktgegeven dat weegt op de strategie van de (groot)distributie.

De distributie staat op een kruispunt. Hopelijk neemt Carrefour de juiste afslag. Anders komt de volgende sanering er al snel aan. Want je klanten moet je blijven verdienen, dag na dag, om de slogan van de voorganger van Carrefour in België te parafraseren.