Vlaanderen is een van zijn belangrijkste economische troeven aan het verkwanselen: de hoge kwaliteit van zijn onderwijs.

De kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen is de voorbije 15 jaar gevoelig verslechterd, leert een studie van de Leuvense universiteit die internationaal onderzoek samenvat. En dat is bijzonder verontrustend.

Vlaanderen bezit geen bodemschatten, het voordeel van onze geografische ligging in Europa weegt almaar minder door, we moeten het vooral hebben van onze hersenen. Die vormen de basisgrondstof waarop onze economie is gebouwd en onze welvaart stoelt. De aanwezigheid van geschoolde arbeidskrachten en goed opgeleid personeel is een belangrijke troef waarmee Vlaanderen nog internationale investeerders kan aantrekken. Maar die troef zijn we dus aan het verkwanselen.

We betalen de prijs voor de nivellering in het onderwijs. Opdat iedereen mee zou kunnen, mag de lat niet te hoog worden gelegd. Jongeren uitdagen om te excelleren wordt elitair en verwerpelijk genoemd, omdat het indruist tegen het dogma van de algemene gelijkheid. Wat heeft het opgeleverd? Afstuderende leerlingen die minder taal- en leesvaardig zijn, en minder sterk in wiskunde en wetenschappen. Maar meer jongeren kunnen mee? Zelfs dat is niet het geval. Het aantal schoolverlaters zonder diploma neemt toe, tot al 11 procent.

Jongeren komen onvoldoende gewapend op een arbeidsmarkt waar de robotisering laaggeschoolde jobs wegmaait.

Die talenten onderbenut of ongebruikt laten verzwakt het groeipotentieel van onze economie. De vraag naar arbeid betreft steeds meer hooggekwalificeerde banen, beklemtoont de Nationale Bank in haar jongste jaarverslag. Ook de jongeren zelf bewijs je daar geen dienst mee. Ze komen onvoldoende gewapend op een arbeidsmarkt waar de automatisering en de robotisering de jobs voor laaggeschoolden wegmaaien.

Het onderwijs in Vlaanderen is de voorbije jaren mismeesterd. Dat ligt niet aan een gebrek aan middelen. In ons land gaat meer overheidsgeld naar onderwijs dan in de meeste buurlanden. En het aantal leerlingen per lid van het onderwijzend personeel ligt internationaal gezien aan de lage kant.

Maar te veel personeel in het onderwijs is bezig met omkaderen in plaats van onderwijzen. En wie wel onderwijst, wordt zo belast met administratieve taken dat het ten koste gaat van zijn leeropdracht. En dan zijn er nog de experimenten op aanstichten van pedagogen, zoals het M-decreet, dat voorschrijft dat kinderen met een beperking, stoornis of handicap in een gewone klas les moeten kunnen volgen.

Een nobel idee, maar niet zo eenvoudig in de praktijk te brengen. Uiteindelijk is niemand er gelukkig mee: niet de kinderen, niet hun ouders, en niet het onderwijzend personeel. De algemene onderwijsstaking in Vlaanderen vorige maand, de eerste in 18 jaar, geeft aan hoe diep het ongenoegen ook daar zit.