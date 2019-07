Mobiele revolutie

In de hoofdstad is een merkwaardige mobiliteitsrevolutie bezig, die zou moeten kunnen overwaaien naar het hele land.

Wie donderdag vastzat in de mensenzee die voor de Ronde van Frankrijk naar Brussel was afgezakt heeft er weinig van gemerkt, maar in alle stilte is in de hoofdstad een trage mobiliteitsrevolutie bezig.

Wie zich tien jaar geleden wilde verplaatsen, had maar een handvol opties: een eigen auto of cambio-deelwagen, een eigen fiets of scooter, wandelen, een taxi of het openbaar vervoer. Tien jaar later is een ecosysteem ontstaan dat destijds niet voor mogelijk werd gehouden. Er is nu ook de keuze tussen de elektrische fietsen van Uber, gewone fietsen van Villo, scooters van Poppy, Scotty en Felix, elektrische steps van Lime, Circ, Dott, Poppy, Hive en Wind, deelauto’s van DriveNow en tot slot de Uber-taxi’s.

Het is een welgekomen lichtpunt in de Belgische mobiliteitsellende. Qua files slopen we jaar na jaar records. De NMBS slaagt er veel te weinig in voor automobilisten een comfortabel alternatief te bieden, al verbeteren dit jaar voor het eerst in lange tijd weer de stiptheids- en tevredenheidscijfers. Ook De Lijn beleeft al een tijdje moeilijke jaren.

De hoofdstad zelf vormt daar een contrast mee. De Brusselse regering investeerde de voorbije jaren stevig in de MIVB, die vrij goede tevredenheidscijfers kan voorleggen. En daarbovenop komt dus het nieuwe ecosysteem van deelfietsen, -steps, -auto’s en -scooters. Het is een verhaal dat nog lang niet ten einde is. Op dit moment zijn een vijfduizendtal steps beschikbaar in de Brusselse straten. Dat worden er 7.500 en daarbovenop kondigde Dott donderdag nog eens een investering van 30 miljoen euro aan.

In tien jaar tijd valt er dus vooruitgang te zien. Toch zijn er enkele kanttekeningen bij het succesverhaal.

Groeipijnen

We moeten investeren in openbaar vervoer, maar ook technologische vernieuwing en ondernemerschap omarmen, met trial & error.

De eerste is dat de nieuwe deelmobiliteit op groeipijnen stuit. Brussel betreurde al een eerste dode met de deelsteps, die bovendien het leven van voetgangers gevaarlijker hebben gemaakt. Daarnaast veroorzaken rondslingerende steps en fietsen in sommige buurten overlast. Wellicht verminderen ze in het centrum niet de verkeersdrukte, maar vergroten ze die net, omdat de steps gebruikt worden voor plezierritjes. Er is dus best nog wat werk, maar net zoals Uber vijf jaar geleden eerst wrevel veroorzaakte, dan verboden werd en nadien toch een plek begon te vinden in het nieuwe ecosysteem, moet dat ook nu lukken.

Het tweede probleem is dat het autoverkeer niet makkelijker is geworden. Wie met de wagen in de stad moet zijn - soms kan het niet anders - zit nog altijd vaak hopeloos vast. Ook dat merkten donderdag weer velen. Tot slot wordt de mobiliteit in het hele land eerder lastiger dan makkelijker. In heel wat regio’s kan de NMBS veel automobilisten nog altijd geen alternatief aanbieden.