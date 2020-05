Dat Moederdag gered is en winkels weer open kunnen, moet ons vooral de kans geven mentale en economische weerbaarheid op te bouwen. Voor een weg die nog lang is, uit een put die heel diep is.

De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdag Moederdag gered. Vanaf zondag, een week vroeger dan aanvankelijk gepland, mag iedereen zijn sociale cirkel uitbreiden tot vier mensen met wie hij niet samenwoont. Maandag gaan dan alle winkels weer open, nadat eerder de doe-het-zelfzaken, tuincentra en stoffenwinkels al de deuren mochten openen en voedingswinkels ze nooit moesten sluiten.

De twee beslissingen doen ertoe, omdat ze het mogelijk maken weerbaarheid op te bouwen. Dit is de achtste week in lockdown sinds die vrijdag de 13de in maart. Dat uitgerekend op Moederdag de verplichte eenzaamheid voor velen wat doorbroken kan worden, is goed voor de mentale weerbaarheid. Hetzelfde geldt in economische zin voor de winkels die weer open kunnen.

Weerbaarheid

Die weerbaarheid is nodig, omdat woensdag opnieuw bleek hoe diep de put is en hoe lang de weg om eruit te klauteren. De Europese Commissie stelde ongezien slechte economische vooruitzichten voor, waarbij ze voor België dit jaar een krimp van 7 procent verwacht. Ook cijfers voor de rest van de wereld - waarmee België zakendoet - toonden andermaal de ravage. In de VS gingen in april 20 miljoen banen verloren. De PMI-index, een enquête bij aankoopdirecteuren van grote bedrijven, toont dat de Europese dienstensector bijna is stilgevallen.

Even belangrijk als wat de regering woensdag besloot, is wat nog niet is beslist.

Zo diep als de put is, zo lang is de weg eruit. Want even belangrijk als wat de regering woensdag besloot, is wat nog niet is beslist. De horeca kan nog niet opnieuw open. De luchtvaart staat nog altijd aan de grond. Het toerisme en de sportwereld kunnen nog niet heropstarten. Het is nog altijd te vroeg voor huwelijksfeesten zoals we ze kennen of voor wat me-time bij de kapper. Wie een tweede verblijf heeft, mag er nog altijd niet naartoe.

Het toont eens te meer hoe deze crisis allesbehalve een tijdelijk dipje is. Ze zal blijvende schade veroorzaken. Ook in de cijfers is dat zichtbaar. Na de krimp van 7,2 procent wordt een kleinere heropleving van maar 6,3 procent verwacht. Voor een economie die nu al nauwelijks groeide, is dat een groot verschil. Er zullen littekens zichtbaar blijven. Niet alleen omdat sommige sectoren nog stilliggen, maar omdat we naar een economie gaan waarin iets is geknakt, met name onze persoonlijke bewegingsvrijheid.