N-VA-dilemma

Het dilemma van de N-VA is dat ze op twee borden moet schaken. Met een hard migratiediscours wint ze in Vlaanderen, maar dreigt ze na verkiezingen geen Franstalige vrienden meer te vinden.

De kerstvakantie eindigde gisteren zoals ze begon, met een knallende ruzie tussen de partijen van de federale regering. Dit keer zagen N-VA-voorzitter Bart De Wever en premier Charles Michel (MR) zelf zich verplicht te zeggen waar het op staat.

De Wever zei dat de N-VA uit de regering stapt als CD&V het ontslag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) durft te vragen. Waarop Michel zich moest verdedigen tegen de Franstalige kritiek dat De Wever de echte premier van de federale regering is. ‘De rol van Michel beperkt zich tot die van dienst na verkoop van de N-VA’, zei Ecolo-fractieleider Jean-Marc Nollet. ‘De partij dicteert de wet, nadien communiceert de premier.’

Het incident verbaast, omdat CD&V-vicepremier Kris Peeters rond de jaarwisseling signalen gaf dat hij de strijdbijl van 2017 wilde begraven. Maar enkele sterke uitspraken van CD&V-parlementsleden volstonden om toch weer het vuur aan de lont te steken.

Het leert ons enkele dingen over het nieuwe jaar. Er is de blijvende kracht van ‘identity politics’. Het maakte van Francken in veel peilingen de populairste politicus van Vlaanderen. Daar wil vooral CD&V zich tegen afzetten door een milder geluid over migratie te laten horen. Die migratiecocktail was in 2017 explosief en dat blijft zo.

Alleen is hij dit keer wellicht zo explosief geweest dat ze de premier politiek heeft verwond. In die zin begint 2018 wel degelijk anders dan 2017 eindigde. Omdat de federale regering niet door een Franstalige meerderheid wordt gesteund, is de kritiek dat De Wever de schaduwpremier is de grote zwakke plek van Michel. In de Soedankwestie heeft Francken in de ogen van de Franstalige publieke opinie de premier vernederd. De Wever heeft dat beeld versterkt.

Raakt de federale regering hieruit? Er zijn redenen om te geloven van wel. De eerste is dat er niet echt een alternatief klaarstaat voor deze regering, mocht ze vallen. De tweede is dat de belangrijkste CD&V’er in de regering, Kris Peeters, publiekelijk probeert te verzoenen. Dat is niet altijd zo geweest. Bovendien vráágt CD&V niet het ontslag van Francken, de partij vraagt hem na te denken over zijn deontologie. Dat is politiek een groot verschil.

De derde reden is dat de N-VA wellicht beseft dat ze het niet te ver kan drijven, omdat ze in 2019 voor de keuze zal staan: de PS weer aan de macht laten komen of voortregeren. En dat laatste zal enkel kunnen als ze in de MR een sterke partner blijft vinden.

Het gaat niet eens over de vraag of de twee partijen na de verkiezingen emotioneel nog samen door een deur kunnen. De ervaring leert dat na verkiezingen het bord wordt afgeveegd, wat tijd wordt ingelast om de wonden van de campagne te laten genezen, waarna de realpolitik het weer overneemt. Uiteindelijk komt het dan neer op de vraag hoeveel zetels in het parlement je hebt gewonnen.

Het dilemma van de N-VA is dat ze met een hard discours over migratie in Vlaanderen wellicht electoraal scoort, maar dat ze het de MR van premier Michel heel moeilijk maakt om ook in Franstalig België te scoren. Daardoor dreigt ze de deur verder open te duwen naar een terugkeer van de PS, al dan niet in een klassieke tripartite. Of naar een heruitgave van de politieke crisis van 2007-2011.