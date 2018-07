NAVO-lidgeld

Het is in het almaar grotere welbegrepen eigenbelang van België om in deze Trump-tijden eindelijk eens de NAVO-bijdrage correct te betalen.

Toen Donald Trump vorige zomer 29 uur in Brussel was om het nieuwe NAVO-gebouw in te huldigen, liep het bezoek al bij al vlotjes. Er werd niet gescholden, de ontmoeting met premier Charles Michel verliep hoffelijk en hij herhaalde op geen enkel moment zijn beruchte uitspraak dat de NAVO overbodig was geworden. Niet dat de Amerikaanse president plots internationale handel en diplomatie omarmde of het nodig vond de Amerikaanse gehechtheid aan het artikel 5 van het NAVO-verdrag - dat steun bij een aanval op een lidstaat belooft - te bevestigen, maar het had veel erger gekund.

In vergelijking met vorig jaar zijn er veel meer redenen om nu wel de billen dicht te knijpen over de NAVO-top van woensdag en donderdag. Ten eerste zijn de VS officieel een handelsconflict met de Europese Unie, Canada en Turkije begonnen. Ten tweede heeft Trump vorige maand geweigerd het slotcommuniqué van de G7 te ondertekenen, wat ongezien was.

De politieke instincten van België staan op dit moment diametraal tegenover die van Washington.

Ten derde is er de inhoud. Vorige zomer ging het om de symbolische inhuldiging van een nieuw gebouw. Nu ligt er een inhoudelijke agenda op tafel, waarbij de NAVO sterkere en snellere eenheden wil uitbouwen voor de verdediging van de Baltische grenzen met Rusland. Ten vierde is er de reisagenda van de Amerikaanse president. Na de NAVO-top reist hij door naar Helsinki voor overleg met de Russische president Vladimir Poetin.

Als het een beetje verkeerd loopt, is hij vriendelijker voor Poetin dan voor Angela Merkel, de bondskanselier van NAVO-bondgenoot Duitsland, net zoals hij vorige maand vriendelijker was voor de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-Un dan voor de Canadese premier Justin Trudeau op de G7.

Het is een oncomfortabele situatie voor ons land, dat gewoon is zijn defensie te organiseren via internationale samenwerking in de NAVO. De politieke instincten van België staan op dit moment diametraal tegenover die van Washington. Nadat het in twee wereldoorlogen nutteloos was gebleken te proberen neutraal te zijn, bouwde België sinds 1945 altijd aan internationale instellingen, waarvan er twee - de EU en de NAVO - hun hoofdzetel in Brussel hebben. Trump heeft dat idee van internationale instellingen volledig verlaten, ondermijnt de Wereldhandelsorganisatie, weigert communiqués van de G7 te ondertekenen en toont zich een koele minnaar van de EU en de NAVO

Dus wordt het bang afwachten woensdag en donderdag. Een eerste barometer wordt de spanning tussen de Verenigde Staten en Duitsland. De twee landen liggen op ramkoers, omdat Trump vindt dat de Duitsers te veel exporteren naar de VS en in ruil te weinig Amerikaanse producten kopen. Dat is een waanzinnige analyse, maar ze bepaalt helaas de trans-Atlantische spanningen van het moment.

Helemaal alarmerend zou zijn dat de Amerikaanse president de slotverklaring niet wil ondertekenen, het engagement voor de versterking van de EU-grens met Rusland niet voluit wil aangaan en vervolgens met Poetin gaat praten. Dan brokkelt het vertrouwen in de NAVO nog wat verder af.