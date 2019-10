CD&V zou beter een streep trekken onder het Arco-debacle en er zichzelf, de regering en de belastingbetalers niet meer mee lastig vallen.

Een van de vele legendarische sketches van de Britse comedygroep Monty Python, die deze maand haar vijftigste verjaardag viert, gaat over een gevecht tussen koning Arthur en de zwarte ridder, die hem de weg verspert. Nadat Arthur van die laatste de twee armen en de twee benen heeft afgehakt en zijn reis voortzet, blijft de zwarte ridder strijdvaardig roepen. ‘Kom hier, ik bijt je benen eraf.’

Het doet denken aan de hardnekkigheid waarmee CD&V acht jaar na de feiten maar blijft strijden voor een vergoeding voor de 800.000 Arco-aandeelhouders van Dexia die in de financiële crisis de waarde van hun aandelen in rook zagen opgaan. Ze hadden in die aandelen belegd via vennootschappen van de christelijke arbeidersbeweging ACW, nu Beweging.net.

De hardnekkigheid waarmee CD&V zich vastklampt aan het Arco-dossier doet denken aan een sketch van Monty Python.

De CD&V-top wil nu de volgende regering zover krijgen dat de Arco-aandeelhouders in Dexia alsnog een vergoeding krijgen. De zeven kandidaat-voorzitters kregen elk zelfs een debatfiche met daarop de boodschap dat ‘een oplossing voor het grijpen ligt’ en ‘dat het aan de formateurs van een volgende regering is om een antwoord te geven op de terechte vraag van de vele Arco-coöperanten’.

Verkeerde boodschap

Die boodschap is de verkeerde, om vele redenen. De belangrijkste reden is al acht jaar dezelfde. De overheid moet banken redden als ze in hun val andere, gezonde banken en bedrijven dreigen mee te sleuren. Daar stopt het. De aandeelhouders van de bank, zeker als ze zo groot waren dat ze de bank meebestuurden, moeten niet gered worden. De winst die ze kregen, was een vergoeding voor het risico dat ze liepen. Je kan niet die winst privatiseren en de verliezen socialiseren. En als spaarders toch heimelijk verleid zijn tot beleggen in risicovolle aandelen, dan is dat de verantwoordelijkheid van de arbeidersbeweging, niet van de belastingbetalers.

De tweede reden is dat Arco geld kost dat er niet is. De derde is dat een nieuwe Arco-veldslag - om het in bedrijfstermen te verwoorden - ‘managementtijd’ vraagt aan de regering. De volgende ploeg concentreert zich het best op andere uitdagingen, zoals het beheersbaar houden van de staatsschuld, het betaalbaar maken van de vergrijzingsfactuur, bredere steun voor een klimaatbeleid en een energiebeleid dat eindelijk eens de baan houdt.

Wat bezielt CD&V? Het vasthouden aan Arco kost de partij politiek kapitaal in eventuele regeringsonderhandelingen.

Ten vierde is er de vraag wat CD&V bezielt. Het vasthouden aan Arco kost de partij politiek kapitaal in eventuele regeringsonderhandelingen. Ironisch genoeg heeft ze dat kapitaal almaar minder, onder meer omdat net de christelijke vakbond opriep niet meer op CD&V te stemmen.

Tot slot bemoeilijkt het de poging van de zeven kandidaat-voorzitters om CD&V heruit te vinden. Dat is een kwestie die de christen-democratie overstijgt, omdat een stabiel politiek centrum ook de bestuurbaarheid van het land vergroot. Dit is allesbehalve het ‘onbeschreven blad’ dat de partij volgens CD&V-topper Eric Van Rompuy nodig heeft.