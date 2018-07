De Britse regeringskeuze voor een zachtere brexit én het vertrek van Boris Johnson zijn goed nieuws voor België, maar dan moet May wel blijven zitten.

Het duurde twee jaar voor de Britse regering van premier Theresa May zich kon scharen achter een eensgezinde visie op de brexit-onderhandelingen en die eensgezindheid duurde welgeteld twee dagen. Vrijdagavond laat sloot de Britse regering een brexit-deal met zichzelf. Zondagavond stapte brexit-minister David Davis op, samen met de nummer twee van zijn departement. Maandag gaf ook de flamboyante minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, zijn ontslag.

Het toont hoe verdeeld het Verenigd Koninkrijk nog altijd is, twee jaar nadat in een referendum 51,8 procent van de kiezers er voor koos het land uit de Europese Unie te loodsen. De manier waarop dat moet gebeuren, splijt sindsdien de Britse Tories, oppositiepartij Labour en nu ook de regering zelf.

De politieke crisis in Londen heeft de brexit-gesprekken nu naar een tweespalt geduwd. Ofwel vallen ze de komende dagen in de plooi. Ofwel vallen ze te pletter van de hoge kliffen van Dover.

Het goede is namelijk dat de Britse premier Theresa May eindelijk een plan heeft waarmee ze de onderhandelingen met de EU kan aanvatten. Niet alles wat ze voorstelt zal zomaar aanvaardbaar zijn in Brussel, maar er kan ten minste onderhandeld worden tussen twee partijen, nu de grootste stoorzender binnen de Britse regering, Boris Johnson, is verdwenen.

Een tweede positieve evolutie is dat de Britse regering nu écht klaar is om onderhandelingen aan te vatten waarin ze de overtuiging lijkt te hebben om de economische schade te beperken en de handel met de Europese Unie zo weinig mogelijk te hinderen. Dit doet er toe voor België, dat samen met Ierland en Nederland het meest gevoelig is voor een verstoring van de handel met het Verenigd Koninkrijk.

De belangrijke veronderstelling voor dat optimisme is natuurlijk dat de Britse regering niet valt. In het House of Commons leek Theresa May maandag strijdvaardiger dan ooit, maar binnen haar Tory-partij is haar steun deels weg gevallen. Ze heeft met David Davis en Boris Johnson nu twee Tory-zwaargewichten die van op de zijlijn de brexit-positie van haar regering zullen aanvallen. En in het House of Commons is het bovendien afwachten of de opstand bij de Tories zo hoog opborrelt dat er een vertrouwensstemming wordt gevraagd.

In dat laatste geval dreigen we het voorkeurscenario - een eensgezinde Britse regering met een plan voor een zachte brexit - in te wisselen voor het nachtmerriescenario: géén regering. Dan dreigen de onderhandelingen helemaal te ontsporen, waarbij er tegen eind maart volgend jaar niets gestemd raakt en de standaard-douanetarieven van de Wereldhandelsorganisatie automatisch op 1 april automatisch van kracht worden.

De Britse regering kon niet blijven aanmodderen, zoals ze al twee jaar heeft gedaan. In die zin is het goed dat de Britse premier Theresa May eindelijk knopen heeft doorgehakt. Maar daarvoor heeft ze wél een politieke gok moeten nemen die in haar gezicht kan ontploffen, met ook schade voor België en de rest van de EU.