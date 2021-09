Bij de Duitse verkiezingen van dit weekend kan België alleen maar hopen op politieke stabiliteit en internationale ambitie in Berlijn.

Kleine bootjes kunnen maar stabiel varen als ze zich vastmaken aan een groter schip. Daarom heeft België van oudsher zijn economisch beleid grotendeels uitbesteed aan Duitsland, zodat het rustiger varen is op de woelige oceanen van de wereldeconomie.

Al van voor de komst van de euro was de Belgische frank gekoppeld aan de Duitse mark. Om jobverlies te vermijden is de groei van onze lonen gekoppeld aan die van Nederland, Frankrijk en Duitsland, tot grote ergernis van de vakbonden die daar vrijdag in Brussel tegen betoogden. En zonder de levering van halffabrikaten aan onze drie buurlanden zou de Vlaamse exportboot nooit zo sterk tot in China en de rest van de wereld kunnen varen.

Hetzelfde geldt in de politieke wereld. Buitenlands beleid, klimaatbeleid, handel in en buiten de EU, de rem op de begrotingstekorten en de staatsschulden en onze munt: al die dingen hebben we uitbesteed aan de Europese Unie, waar zonder Duitse instemming weinig of niets kan gebeuren.

We kunnen alleen maar hopen dat de Duitse kiezer dit weekend kiest voor politieke stabiliteit en geopolitieke ambitie.

Met dat in het achterhoofd wordt duidelijk waarom de Duitse verkiezingen van dit weekend ertoe doen. Zestien jaar lang heeft Angela Merkel stabiliteit gebracht. Het was vaak stapje voor stapje, laverend tussen de stormen zonder groot routeplan. Maar het is pas als de kalmte en de koelbloedigheid verdwijnen dat het belang ervan duidelijk wordt.

Wat moeten we vanuit België verwachten van die Duitse verkiezingen? Een eerste vaststelling is dat de vier centrumpartijen van het land - de christendemocraten, de socialisten, de liberalen en de groenen - allemaal pro-EU zijn. Dit is geen clash zoals we die misschien volgend jaar in Frankrijk zullen zien tussen president Emmanuel Macron en zijn extreemrechtse uitdaagster Marine Le Pen. In die zin is het redelijk om aan te nemen dat zondagavond in Berlijn geen politieke revolutie uitbreekt.

Een al iets grotere bezorgdheid gaat over versplintering en bestuurbaarheid. Duitsland is wat dat betreft de grote uitzondering in Europa. In Frankrijk ging de PS in de vorige verkiezingen roemloos ten onder. Italië kent zijn 66ste regering sinds de Tweede Wereldoorlog. In Spanje is voor het eerst sinds dictator Franco een coalitieregering aan de macht. En in Nederland zit de formatie in een impasse. Dat is de top vijf van de eurozone. Daarna komt België. Toen Merkel als bondskanselier aantrad, was Guy Verhofstadt eerste minister. We zitten ondertussen zeven premiers verder.

Een van de grote vragen van het voorbije anderhalve decennium is of de Duitse politiek inherent stabieler is dan die in de rest van Europa, dan wel of Angela Merkel de voorbije 16 een jaar een persoonlijke tour de force heeft geleverd door het politieke centrum bijeen te houden. Op die vraag krijgen we na zondag een beter antwoord.

Op één punt zal stabiliteit niet voldoende zijn: geopolitiek. De manier waarop de Verenigde Staten - onder wier veiligheidsparaplu België al jaren schuilt - hun focus naar China verschuiven, maakt duidelijk dat Europa op het wereldtoneel harder de eigen belangen zal moeten verdedigen. Het volstaat om te kijken naar de veiligheidsalliantie die de VS met Australië en het Verenigd Koninkrijk sloten of naar de Europese grens met de baldadige buren in het noorden (Rusland) en oosten (Turkije) en de instabiliteit in het zuiden (Noord-Afrika/Midden-Oosten) om tot die conclusie te komen.