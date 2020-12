Na de brexit

Het lijkt nog onwezenlijk, maar de brexit is voorbij. De pagina is omgeslagen. Dat het nieuwe hoofdstuk er een met minder kwaad bloed, minder brutaliteit en minder chaos moge zijn.

Het duurde tot kerstavond 2020, maar eindelijk is het brexitverhaal geschreven. Het is voorbij. Wie nog eens achteromkijkt, ziet een meer dan vier jaar durende uitputtingsslag vol onbezonnenheid, koppigheid en chaos.

Premier David Cameron verslikte zich in de brexit, in een misbegrepen poging zijn leiderschap van de torypartij veilig te stellen. Premier Theresa May beet er haar tanden op stuk. Premier Boris Johnson omarmde de brexit met gekonkel, leugens en brutaliteit.

Johnson deinsde er niet voor terug het parlement te schorsen of wetgeving op te stellen die inging tegen internationale afspraken. Hij maakte van de tory's - een partij die traditioneel voorzichtigheid en stabiliteit boven vernieuwing verkiest - een radicale brexitpartij.

De Britten moeten vanaf 1 januari Johnsons leugens onder ogen zien. Er zal niet plots 350 miljoen pond per week binnenvloeien om de Britse gezondheidszorg sterker te maken. Dat weerhield Johnson er donderdag niet van te stellen dat alle beloftes uit de brexitcampagne nu zijn ingelost.

Ook elders is er schade. Het Britse pond is nooit hersteld van de klap die het na het brexitreferendum in juni 2016 kreeg. En het Verenigd Koninkrijk zelf is kwetsbaarder geworden. De nieuwe grensregeling in Noord-Ierland is broos en de EU-gezinde Schotten zijn kwaad.

Het akkoord dat het VK en de EU27 op kerstavond over hun toekomstige samenwerking sloten - en dat nog door de parlementen moet worden goedgekeurd - roept daarom tegenstrijdige emoties op. Er is welvaart verkwanseld, bureaucratische handelsbarrières zijn opgeworpen en er is onnoemelijk veel tijd en energie gespendeerd die naar andere dingen had kunnen gaan. In die zin wordt 1 januari, wanneer het Verenigd Koninkrijk voor ons Europeanen weer helemaal buitenland wordt, een trieste dag.

Met een gevoel van opluchting en tristesse kan nu een nieuw hoofdstuk worden geschreven.

Tegelijk is er opluchting, omdat dit nog veel slechter had kunnen aflopen. Dat deze week vrachtwagenparkings aan een gesloten Kanaaltunnel volliepen en winkelrekken in Engeland leeg bleven, herinnerde ons aan de chaos die tot twee dagen geleden nog een reëel scenario vormde. De beelden toonden tot wat een te radicale invulling van de nationale soevereiniteit kan leiden.

Maar ook dat is alweer geschiedenis. De brexit zal op Nieuwjaar tenminste ordelijk verlopen. Er komen geen douanetarieven, die Belgische exportbedrijven meer dan 1 miljard euro zouden hebben gekost. Er zijn afspraken over energie, transport, handel, de strijd tegen terreur, universiteiten en toerisme. De inboedel is verdeeld, tot en met alle vissen in de Noordzee.