Na de coronabocht

Het probleem van het coronabeleid lag deze week niet bij de Raad van State. Het lag bij ministers die mee beslissen, maar die beslissing nadien niet steunden. En bij de politie die aangaf de maatregelen niet te handhaven.

Het Overlegcomité heropende woensdag de theaterzalen en de bioscopen, nadat het door de Raad van State werd teruggefloten. Eerder gebeurde hetzelfde al eens voor de erediensten, omdat godsdienstvrijheid een centrale plaats in de Belgische grondwet inneemt. Nog daarvoor schafte de regering-Wilmès het reisverbod naar tweede verblijven af op het moment dat daarover een veroordeling dreigde.

De beslissing van de Raad van State is welgekomen, het is de rechtsstaat in actie. Ze maakt dat de regering ook in crisissituaties niet zomaar wat kan doen. Dat is nodig. Herinner u hoe het in deze coronatijden ooit verboden was op een bankje te zitten, hoe de Antwerpse politie op basis van gezondheidswetgeving woningen wilde betreden, hoe pizzadozen gingen worden geteld of in Willebroek de corona-avondklok tegen overlast ging worden ingevoerd. De essentie van een rechtsstaat is dat de macht wordt verdeeld zodat ze niet kan worden misbruikt. Die logica is in deze gevolgd - terecht.

De vraag hoe het nu verder moet na deze coronabocht ligt moeilijker. Ten eerste lijkt de discussie over het coronabeleid gewoon verschoven. Er ligt een nieuwe grens tussen wat mag en wat niet meer kan. En ook aan de restrictieve kant van die nieuwe grens zullen weer genoeg mensen kwaad zijn.

Achterhoedegevecht

Ten tweede is het maar de vraag in welke mate dit allemaal een achterhoedegevecht van enkele dagen is. Als de omikronbesmettingen doorbreken, zoals in onze buurlanden, moet het beleid de komende weken sowieso verstrengen voor iedereen.

Wel duidelijker is dat het anders moet op het Overlegcomité. Het is niet normaal dat ministers of regeringspartijen een beslissing nemen en er bij het minste zuchtje tegenwind weer hun handen vanaf trekken. Eerder deed PS-voorzitter Paul Magnette het al door de beslissing over de verplichte vaccinatie in de zorg weer ter discussie te stellen.

Deze week zei Groen-vicepremier Petra De Sutter op Twitter 'tevreden' te zijn dat de beslissing van haar eigen regering wordt teruggedraaid. Bij de MR gaf ook Pierre-Yves Jeholet aan dat hij de cultuursluiting nooit echt gesteund heeft. En ook Magnette trok opnieuw zijn handen af van de beslissing. Uiteraard kan iedereen leren uit fouten. Maar de snelheid waarmee politici deze week de moed verloren om publiek te verdedigen wat ze zelf mee hadden beslist, was ondraaglijk hoog.