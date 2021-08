Na de evacuatie

De evacuatie uit Kaboel zal de komende dagen waanzinnig complex blijven. Maar de echt moeilijke vragen komen daarna pas.

Om het debacle in Afghanistan te snappen, volstaat het om naar de cijfers te kijken. Begin dit jaar hadden de Verenigde Staten nog 2.500 soldaten in het land. Vandaag zijn er dat op de luchthaven van Kaboel 4.500, meldde het Pentagon woensdag. België hoopt vrijdag een eerste evacuatievliegtuig te kunnen laten landen, waarbij het grootste probleem blijft hoe vluchtende mensen de luchthaven kunnen bereiken.

Zo moeilijk de opdracht logistiek is, zo helder is ze qua doel. Iedereen met een Belgisch paspoort uit het land krijgen. Hetzelfde geldt voor de Afghanen die de Belgische missie mogelijk gemaakt hebben, Belgische militairen en diplomaten mee hebben behoed voor gevaren en nu in Afghanistan gevaar voor eigen leven lopen.

De echt ongemakkelijke vraag komt daarna: wat met de anderen? Het is namelijk comfortabel te doen alsof wat in het buitenland gebeurt veraf is en België niet bereikt, maar dat is niet zo. Wanneer iets in het buitenland verkeerd loopt, kan het op twee manieren een grote impact hebben op ons: via terreur en via een migratiestroom die tot politieke paniek leidt.

Voor beide nachtmerriescenario's zijn er helaas precedenten. Het was net omdat de taliban van Afghanistan een failed state hadden gemaakt dat de terreurorganisatie Al Qaeda er een thuishaven vond.

Dilemma

Het stelt de Westerse wereld voor een dilemma: denken dat je een land kan binnenvallen en er de democratie exporteren is al te vaak een naïeve droom gebleken, van de Arabische Lente en de Irakoorlog. Wat lukte na de val van de Berlijnse Muur - communistische landen richting westerse democratie en markteconomie sturen - is nadien nooit echt meer gelukt.

Kan de Europese Unie, die nog altijd haar migratiebeleid niet op orde heeft, een migratiecrisis aan?

Maar het radicale omgekeerde - niets doen - kan ronduit gevaarlijk zijn. Het is net de failed state Afghanistan die de terreur van 9/11 mogelijk maakte, wat 19 jaar geleden de casus belli was voor de inval van de VS en hun bondgenoten. In dezelfde logica was het de failed state van Islamitische Staat die tot terreur in de straten van Brussel en de luchthaven van Zaventem leidde.

De tweede vraag is wat er gebeurt als vanuit Afghanistan, een land dat met zijn 38 miljoen mensen dubbel zo groot is als Syrië tien jaar geleden, een vluchtelingenstroom op gang komt. De beloftes van EU-landen om enkele tienduizenden Afghanen op te vangen, negeren die uitdaging. Het dreigt te leiden tot een existentiële vraag: kan de Europese Unie, die nog altijd haar migratiebeleid niet op orde heeft, een migratiecrisis aan? Kan ze dan, aan de vooravond van de Duitse en Franse verkiezingen, politiek stabiel blijven?

Er was een tijd waarin de EU die vraag beantwoordde door te stellen dat ze een vuurtoren van democratische waarden was, die vooral de rest van de wereld in haar kielzog wilde laten varen zodat migratie overbodig wordt. Die tijd is voorbij. Volgens de Democracy Index van The Economist leefde in 2010 12 procent van de wereldbevolking in een 'volledige democratie'. Nu is dat 4,5 procent.