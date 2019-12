Na de frietrevolutie

Het jaar 2020 moet in de Wetstraat een nieuw begin betekenen. Want de tellers staan weer op nul.

Voor het eerst ooit gaan we de kerstvakantie in na een jaar waarin we sinds 1 januari geen volwaardige regering hebben. En op 31 december zal dat nog altijd zo zijn. Pas op maandag 13 januari 2020 worden de informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez weer op het koninklijk paleis verwacht om verslag uit te brengen van hun vooruitgang, voor zover die er zal zijn.

De manier waarop de informateurs de kerstvakantie ingaan, is veelzeggend. Het bord is afgeveegd. Alle tellers staan weer op nul. Het gaat zelfs niet meer om een strijd tussen een PS-regering met de N-VA (paars-geel) of zonder de N-VA (paars-groen). De oplossing ligt in het midden, zeiden de CD&V- en de MR-voorzitter gisteren. Alleen is dat midden sinds 26 mei verdampt. Zelfs een coalitie van PS, sp.a, MR, Open VLD, CD&V en cdH - ooit een regering van nationale eenheid genoemd - heeft in de Kamer geen meerderheid meer.

De voorbije zes maanden hebben niets aan die verkiezingsuitslag veranderd en hebben onder de waterlijn de situatie zelfs erger gemaakt. Wie N-VA-voorzitter Bart De Wever hoort, concludeert dat een ravage is aangericht in het vertrouwen tussen de partijvoorzitters, de facto de hoofdrolspelers in deze saga. Bovendien wordt een van die partijen - Open VLD - geleid door een voorzitster die deze week de pas naar een nieuwe termijn is afgesneden door een kandidatuur uit haar eigen entourage. Daardoor moet ze de partij in een ‘fin de règne’-sfeer leiden.

Het al bij al trieste schouwspel wordt meer dan ooit op apathie onthaald.

Het al bij al trieste schouwspel wordt meer dan ooit op apathie onthaald. In 2007 sleepte de formatie 194 dagen aan. Nu zitten we al aan 203. In 2007 reageerden burgers door de Belgische driekleur aan hun raam te hangen. Nu niet. In 2011 werd voorgesteld dat mannen hun baard lieten groeien zolang er geen regering was en dat politici geen seks mochten hebben zolang de formatie niet was afgerond. In datzelfde jaar werd ‘frietrevolutie’ nog een van de woorden van het jaar en werd het ‘wereldrecord zonder regering’ in hartje Gent gevierd met een volksfeest en spandoeken waarop stond: ‘We need the UN.’ Zelfs dat soort frivoliteiten zijn er niet meer.

Met dat gevoel van onverschilligheid over de Wetstraat - en zelfs ergernis over wie zich in de Warmste Week vertoont - gaan we de eindejaarsperiode in. Met straks rond de kerstboom de vraag wat beter kan in 2020 dan in 2019.