Na de herinnering

In de zaak-Chovanec heeft Jan Jambon wellicht de bladzijde omgeslagen. Maar over de kern van de zaak blijven de vragen groot.

Het is al pijnlijk genoeg als een publiek figuur iets zegt wat manifest onjuist blijkt. Het is des te pijnlijker als het twee keer gebeurt. Het knaagt nog meer aan de geloofwaardigheid als er tussen de eerste en de derde versie van de feiten een week tijd zit.

Het is de situatie waarin Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zich sinds dit weekend bevindt. Eerst beweerde hij in 2018, als toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, niet op de hoogte te zijn geweest van de dood van de Slovaak Jozef Chovanec in een Belgische politiecel. Nadien zei hij dat zijn kabinet wel op de hoogte was, maar hij niet. Afgelopen weekend zei dat hij over de zaak heeft gesproken met de Slovaakse ambassadeur, maar het gesprek vergeten was.

De herhaaldelijke correctie van de feiten blijft bizar en pijnlijk. En het blijft de vraag waarom het een week duurde om het bestaan van een officiële ontmoeting tussen een minister en een ambassadeur te reconstrueren. In die zin is de mist niet helemaal opgetrokken.

Toch is politiek bekeken nu wellicht de bladzijde omgedraaid voor Jambon. De tv-beelden die de ware toedracht van het politiegeweld duidelijk maakten, beweert hij destijds niet gezien te hebben. Het politieverslag liet volgens hem niet blijken dat er flagrante fouten zijn gemaakt. En wat later kwam het Gerecht en Comité P in actie, waardoor de minister zich moést terughoudend opstellen. Jambon erkent de ‘communicatiefout’, maar zegt dat zijn kabinet de zaak – in volle terreurtijd – correct heeft afgehandeld. De info die publiek is over de zaak spreekt dat niet tegen.

Einde van het verhaal? Allerminst. De zaak-Chovanec is niet puur te herleiden tot wat de minister van Binnenlandse Zaken wist en deed, hoe pertinent die twee vragen bij politiegeweld ook moge zijn. Deze zaak is een veel breder en dieper falen van de rechtsstaat, waarbij een onverdraaglijk groot vermoeden blijft hangen dat deze zaak in de doofpot moest.

De aanwijzingen daarvoor zijn talrijk. Het politieverslag vermeldde volgens Jambon het politiegeweld niet. De onderzoeksrechter in Charleroi weigerde een reconstructie. En betrokkenen deden pas een stap opzij toen de beelden publiek werden.