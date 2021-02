Na de kapper

Het is dringen aan de uitgang van het coronabeleid. In al dat ongeduld kan het geen kwaad erop te blijven hameren dat eerst de coronacijfers verder moeten dalen.

De fitnessclubs houden dit weekend een actie waarin ze vragen de deuren te heropenen, in de logica dat niet sporten ook levens kost. De Vlaamse tennisclubs vroegen woensdagmorgen op Radio 1 te mogen heropenen omdat social distancing in de spelregels zit ingebakken en de sporthallen voldoende verlucht worden.

Ondertussen droomt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez van volle cafés op 21 maart, de eerste dag van de lente. De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) wil graag de restaurants weer open tegen Pasen, dat op 4 april valt. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) zei afgelopen weekend op de Franstalige tv dat hij hoopt op een versoepeling tegen - socialisme oblige - de 1ste mei.

'Als de cijfers het toelaten', zei Di Rupo erbij. Daarin zat de essentie van heel zijn boodschap. In al het ongeduld van wie na de kappersbeurt nu ook naar café, restaurant of de sportclub wil, is het noodzakelijk te blijven wijzen op de keerzijde van de medaille: te snel versoepelen kost nog altijd levens.

Daarbij kan het geen kwaad er nog eens op te wijzen dat we te weinig weten over de nieuwe varianten van het virus. In Nederland sturen ziekenhuizen artsen met verlof zodat iedereen fit is als er een derde golf komt. Het is nog altijd winter, het ultieme virusseizoen. Tegelijk zijn de vaccinatiecijfers nog altijd vrij laag en de coronabesmettingen vrij hoog.

De beslissing de coronabeperkingen te versoepelen moet met een warm hart en een koel hoofd worden genomen. Om de kalmte te bewaren terwijl iedereen staat te dringen aan de uitgang is eind vorig jaar afgesproken dat drie kerndata goed moeten zitten: minder dan 800 nieuwe besmettingen per dag, minder dan 75 ziekenhuisopnames per dag en minder dan 3 procent positieve testen. En dat drie weken lang. Vandaag zitten de besmettingen nog meer dan dubbel zo hoog en zowel de ziekenhuisopnames als de positieve testen meer dan de helft zo hoog.

Coronabarometer

De drie criteria doen ertoe. Ze zijn de coronabarometer die Duitsland al van in het begin had en die ons land in de eerste golf uiteindelijk niet invoerde. Het gebrek aan duidelijke criteria en aan lokale data deed ons vorige zomer in de tweede golf belanden.

Vandaag hebben we die lokale data wel. En we hebben de barometer, die nu de 'coronaschakelaar' wordt genoemd. De drie criteria zijn bovendien voorgesteld door de experts en daarna aanvaard door de federale regering én de deelstaatregeringen, zoals het hoort. Laten we de discipline hebben ze te hanteren.