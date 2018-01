Na de modder

De strijd om Gent en Antwerpen woedt ongenadig hevig. Maar concluderen dat het in de politiek niet meer over mensen mag gaan, is een brug te ver. In de politiek vallen inhoud en mensen samen.

Is ook in Vlaanderen een nieuw tijdperk aangebroken, waarin de politiek smeriger is geworden? En waarin politieke carrières en electorale kartels in anderhalve dag worden opgebroken via een lastercampagne? In de aanloop naar de lokale verkiezingen is de vraag meer dan relevant geworden. Tussen Antwerpen en Gent lijkt een negatieve campagnekaravaan te trekken die om beurten een van de grootste twee steden van Vlaanderen aandoet.

Gisteren leidde dat tot het einde van de samenwerking tussen Groen en de sp.a in de stad Antwerpen. Het ging snel. Tom Meeuws, de voorzitter van de sp.a Antwerpen en het nummer drie op de kartellijst, kwam dinsdagochtend in opspraak, nam dinsdagavond ontslag, dat werd geweigerd door de sp.a Antwerpen, waarop Groen gisterochtend de samenwerking met de sp.a opblies.

Daarmee is in anderhalve dag het politieke speelveld in de grootste stad van Vlaanderen hertekend. Het linkse blok ligt uiteen. Dat maakt dat de N-VA in de stad Antwerpen weer de reus is in een wedstrijd met kleintjes. Vooral voor de Antwerpse linkerzijde is het uiteenvallen van Samen een groot verlies. Dat werd gisteren erkend door zowel Groen als de sp.a, die aangaven het triest te vinden dat hun samenwerking is gestopt. Groen-topman Wouter Van Besien riep vervolgens op het opnieuw over de inhoud te hebben en niet over de mensen.

Helaas is het niet zo simpel. Inde politiek vallen de inhoud en de mensen in grote mate samen. Politici moeten niet alleen goede ideeën verdedigen, ze moeten ook de juiste mensen op de juiste plaats zijn om die ideeën uit te voeren en de stad of de gemeente te besturen.

Van politici wordt verwacht dat ze prachtige bouwwerken in hun stad laten verrijzen zonder ooit een vastgoedmens te hebben ontmoet.

Dat Meeuws in 2015 stopte met werken bij De Lijn en beide partijen besloten af te spreken dat over de precieze toedracht moest worden gezwegen, is politiek relevant. Voor een kiezer is het relevant te weten of een politicus bestuurservaring heeft. Dat een conflict waarvan de details geheim moeten blijven een einde aan zijn directeurschap bij De Lijn maakte, doet ertoe.

Dat mensen en inhoud in de politiek samenvallen, doet er des te meer toe omdat de voorbije jaren de politieke normen voor integriteit en transparantie strenger zijn geworden. En terecht. De schandalen rond Publifin, Samusocial en Optima in Gent hebben aangetoond waarom dat nodig is.

Zullen de persoonlijke aanvallen de komende maanden verdwijnen? Wellicht niet. In de Publifin- en Samusocial-affaires zijn politici tot ontslag gedwongen. Deze week is in anderhalve dag het kartel Samen uit elkaar gespeeld. Deze aanvallen zullen niet verdwijnen, simpelweg omdat ze politiek doeltreffend blijken.

Maar opnieuw: is dat goed of slecht? Het antwoord zal geval per geval anders zijn. Uiteraard is politiek een harde stiel, waarbij slagen onder de gordel worden uitgedeeld. Bovendien wordt op den duur van politici verwacht dat ze prachtige bouwwerken in hun stad laten verrijzen zonder ooit een vastgoedmens te hebben ontmoet. De slinger slaat soms wel degelijk door.

Maar laten we de kwestie niet minimaliseren. De kiezer mag van een politicus verwachten dat hij integer is en zijn bestuurservaring kan duiden. Politiek is geen keuze tussen mensen en inhoud. Ze is beide.