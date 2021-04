Na de paaspauze

Het is met een kleine zucht van opluchting, maar vooral met een bang hart dat de scholen maandag weer open gaan.

De paaspauze zit er op. Maandag gaan de scholen weer open. Volgende week volgen de winkels en kappers en mogen meer mensen elkaar in de buitenlucht ontmoeten. Op 8 mei gaan dan de terrassen dan open, sneuvelt de avondklok en mogen iedereen er twee knuffelcontacten op na houden.

Het voelt alsof we de laatste rechte lijn inzetten naar de wereld zoals we hem anderhalf jaar geleden kenden. Maar wie de cijfers bekijkt - de enige data die er uiteindelijk toe doen - ziet dat ook in deze lange strijd tegen de pandemie het venijn in de staart zit.

Eerder deze maand zei corona-commissaris Pedro Facon dat hij zich op drie 'vuurtorens' richt om te zien of het de goede kant uit gaat. Het aantal positieve tests moet weer onder de vijf procent van het totaal zakken. De ziekenhuisopnames moeten dalen tot 75 per dag. En de vaccinatie moet vorderen.

Wie op die manier naar de pandemie kijkt, ziet iets wat nog het best kan worden samen gevat als 'the good, the bad and the ugly'. Het goede zijn de vaccinaties: ze gaan vooruit. Van de volwassenen bevolking heeft nu een kwart een eerste spuit gekregen.

Het slechtere zijn de ziekenhuisopnames. Toen het Overlegcomité woensdag over de versoepelingen besliste, werden dagelijks 257 corona-patiënten in de ziekenhuizen opgenomen. Ondertussen is dat gedaald tot 234 patiënten. De trend is goed, maar we zitten nog ver van de beoogde 75. Nog altijd wordt heel veel niet-corona-gerelateerde zorg uitgesteld en moeten patienten wachten.

Het 'ugly' deel van het beeld is de positiviteitsratio. Vorige woensdag lag die op 9,5 procent. Zondag was hij gestegen tot tien procent. Waar je kon hopen dat de drie weken 'paaspauze' met wat vertraging de cijfers de goede kant zou opsturen, blijkt het voor deze 'vuurtoren' niet het geval.

Was het dan verkeerd om de scholen toch te heropenen? Neen. Ook leerachterstand bij jonge kinderen is ernstig. Het voorbije jaar is terecht beslist dat zodra het kan, scholen de eerste zijn die moeten kunnen openen. De kwetsbaarheid voor de toekomstkansen van een volledige generatie is te groot om anders te beslissen.