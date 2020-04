Na de paasvakantie

Het derde trimester in het onderwijs start in een zee van mist. En toch zou het mogelijk moeten zijn in een crisisplan een minimum aan perspectief te bieden.

Nog nooit in het naoorlogse schoolgaande Vlaanderen is de paasvakantie zo bizar geƫindigd als dit weekend. Ze begon al in een vloeiende beweging van thuisopdrachten naar twee weken quarantainevakantie. Maandag glijdt ze even vlot door in pre-teaching, waarbij leerlingen zelf eerst leerstof proberen te verwerken, om ze dan later in de klas in versneld tempo herhaald te krijgen.

Het is om vele redenen een bijzonder onaangename situatie. Veel ouders voelen zich niet voorbereid op de taak zelf nieuwe leerstof aan hun kinderen te doceren. We weten niet hoe lang dit zal duren. En de vrees leeft dat thuisonderwijs de kloof vergroot tussen gezinnen waar de ouders zich nauwgezet met de opvoeding bezighouden en die waar de kinderen minder geluk hebben. Dat komt er nog bij in een situatie waarin de kwaliteit van het Vlaams onderwijs al jaren tanend is.

Deels is dit uiteraard overmacht. Maar de vraag is tot waar crisismanagement hier een minimum aan zekerheid kan bieden.

Het begint met de scholen maandag. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de leerachterstand beperkt blijft? Een van de mogelijkheden boven op pre-teaching is afstandsonderwijs via pc's. Niet iedereen heeft die, maar het zou haalbaar moeten zijn het tekort weg te werken via onbenut materiaal van pc-klassen, giften en overheidsgeld. Het maakt dat leerkrachten minstens in korte lessen iets kunnen uitleggen en daarna doorverwijzen naar oefeningen die de kinderen zelf maken. Sommige scholen werken al zo, andere niet.

Het is lastig een algemeen plan af te kondigen omdat de vrijheid van onderwijs in de grondwet staat gebeiteld. Maar via overleg zou het toch niet onmogelijk mogen zijn. . .

Misschien zijn er ook andere opties. Misschien is het een idee om kinderen een dag per week naar school te sturen, ze op te splitsen over meerdere klaslokalen en de allermoeilijkste nieuwe leerstof op die manier aan te brengen. Het verkleint de stap om dan daarna via pc en thuiswerk verder op te volgen. Het kan eveneens een oplossing zijn voor een minimum aan praktijklessen in het technisch en beroepsonderwijs. Andere mogelijkheden kunnen een week langer les in juni zijn, of zomerklassen voor wie niet mee kan.

Het is lastig een algemeen plan af te kondigen omdat de vrijheid van onderwijs in de grondwet staat gebeiteld en de Vlaamse overheid hier geen regels kan opleggen. Maar via overleg - waar nu toch een hele paasvakantie tijd voor is geweest - zou het toch niet onmogelijk mogen zijn.

Een helder crisisplan is net nodig omdat het nog compleet onduidelijk is hoelang deze situatie gaat duren. Net daarom is het ook belangrijk al een minimum van duidelijkheid te brengen over de exit. Een datum prikken is op dit moment onmogelijk, maar - opnieuw - misschien zijn er andere opties. Waarom legt de overheid niet beter uit in welke volgorde schoolactiviteiten kunnen worden heropgestart? Of van welke criteria die beslissingen zullen afhangen? Of op welke vaste momenten er sowieso vergaderd wordt om tot een beslissing te komen over een exit of verlenging van de lockdown?