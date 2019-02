Na de strijd

Wat met de Belgische Syriëstrijders? Het is een lastige vraag. Maar er is politieke consensus over het doel: veiligheid zonder een Europees Guantanamo.

Politieke luxe. Misschien is dat wel de toestand waarin ons land zich al jaren bevindt omdat het zich niet hoeft te verliezen in grote debatten over geopolitieke veiligheid. De NAVO, ondersteund met het geld van de Verenigde Staten, doet dat voor ons. Onder die veiligheidsparaplu konden we jaren doen alsof we de brutale afweging tussen veiligheidsopties, de een al smeriger dan de andere, niet hoeven te maken.

Net daarom is het hard ontwaken nu de Amerikaanse president Donald Trump die veiligheidsparaplu dichtklapt. Het leidde in de Europese Unie tot het zaaien van de kiemen van wat moet uitgroeien tot een Europese defensie, omdat we voortaan ons lot in eigen handen moeten nemen. Het leidt in België tot een veel kleinschaliger, maar niet minder lastige discussie, over wat we moeten doen met Belgen die vanuit ons land naar Syrië trokken om er te strijden en nu gevangenzitten in Koerdische kampen die dreigen opgebroken te worden zodra Trumps troepen de regio verlaten.

De Syriëstrijders moeten worden weggehouden van onze open samenleving. Tegelijk wil niemand een Europees Guantanamo,

Wat opvalt, is dat eigenlijk iedereen het eens is over het grote doel. Vaak komt een politieke discussie neer op een conflict over wat we moeten nastreven. Willen we in de eerste plaats een hoger bruto binnenlands product? Of meer gelijkheid? Of meer jobs? Of misschien zelfs minder groei, uit ecologische overwegingen?

In de discussie over het lot van de gevangengenomen Belgische Syriëstrijders is alvast één ding makkelijk: het doel. De Syriëstrijders moeten worden weggehouden van onze open samenleving. De veiligheid van de Belgische bevolking moet primeren. Tegelijk wil niemand een Europees Guantanamo, waarbij we onze waarden en de rechtsstaat de facto opschorten. Daarover bestaat grote consensus.

Pragmatische oplossing

De politieke onenigheid begint bij de vraag hoe we dat doel bereiken. Tot nog toe loste Trump, ondanks al het gehoon dat hem in België doorgaans terecht te beurt valt, dat probleem voor ons op. Nu komen de vragen. En ze zijn talrijk.

Is het veiliger om Syriëstrijders in het buitenland te houden? Of willen we ze net dicht bij ons in een gevangenis, waar we ze kunnen controleren? Is het slim hun nationaliteit af te pakken? Of onderschatten we dan het simpele feit dat ze sowieso een netwerk in België hebben? Kunnen we iedereen zomaar aanhouden als hij voet op Belgische bodem zet, ook als hij nog geen strafblad heeft?

Zullen we in een rechtszaak moeten samenwerken met het regime van Bashar al-Assad om bewijsmateriaal te verzamelen? En wat als we de bewijzen onvoldoende vinden en we die Syriëstrijders na enkele jaren moeten vrijlaten? Hoe groot is het gevaar dat ze andere gevangenen aanzetten tot radicaliseren? Is een internationale transitzone waar ze gevangen blijven, of een internationaal hof snel genoeg realiseerbaar?