Na de woorden, de daden

De economie lijkt stilaan wat uit het coronadal te klimmen. Het vertrouwen van consumenten en ondernemers verbeterde in september. Maar het is te vroeg om victorie te kraaien. De pandemie wint opnieuw aan kracht. Bovendien heeft de coronacrisis wonden geslagen in de economie die niet rap zullen helen. De ondernemingen kijken nog altijd aan tegen een omzetverlies van 14 procent, blijkt uit de jongste rondvraag van de Economic Risk Management Group. En ze zien geen verbetering in 2021.

Verontrustend is dat de investeringsvooruitzichten erg somber blijven. De bedrijven verwachten volgend jaar bijna 20 procent minder te zullen investeren dan zonder de coronacrisis het geval zou zijn geweest. Terwijl net dat nodig is voor innovatie van de economie en om de productiviteit op te krikken.

Daarom is het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) maandag aankondigde in zijn Septemberverklaring welgekomen. Na het bestrijden van de uitslaande coronabrand, waar de Vlaamse regering het voorbije halfjaar 2,75 miljard euro voor uittrok, moet er ook werk worden gemaakt van het herstellen en vernieuwen van de fundamenten van de Vlaamse economie.

De Vlaamse regering gooit daar 4,3 miljard euro tegenaan. Dat zal de Vlaamse overheidsfinanciën ferm in het rood doen belanden - het is overigens niet netjes dat de Vlaamse regering die uitgaven buiten haar begroting houdt. Als het, zoals Jambon claimt, grotendeels om eenmalige uitgaven gaat, is dat geen groot probleem. Of dat ook het geval zal zijn, moet blijken. De ervaring leert dat als de overheid eenmaal de geldkraan openzet, het moeilijk is die weer dicht te draaien.