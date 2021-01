Na het infuus

De eerste 100 dagen van het kabinet-De Croo gingen helemaal op aan het indijken van de gezondheidscrisis. Na een nieuw vaccinatieschema dat de hoop wettigt op een vrije(re) zomer, is nu een deftig plan nodig dat de economie van het overheidsinfuus haalt.

De regering-De Croo blies vrijdag haar eerste honderd kaarsjes uit. Ook die honderdste dag ging helemaal over de coronamaatregelen die nog niet versoepeld kunnen worden.

Het bilan na 100 dagen strijd tegen corona is gemengd. Door alles dicht te gooien werd vermeden dat ziekenhuizen, die al volop kreunden onder uitvallend personeel en aanhoudende druk, helemaal bezweken. Pro memorie: aan het begin van de tweede golf moesten we zelfs patiënten naar Duitsland overbrengen. De politiek heeft, na de onzaligmakende periode zonder volwaardige regering, op zijn minst het heft weer in handen genomen. En de coronacijfers zijn voorlopig min of meer onder controle.

De cockpit De Croo-Vandenbroucke had in de 100 dagen gezondheidscrisis enkele fouten kunnen vermijden. 'Den blok d'rop' was een communicatiefout van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) en ten gronde ook niet volledig terecht. Men had iets fijnmaziger te werk kunnen gaan en winkels of bepaalde activiteiten in veilige omstandigheden en onder zeer strikte voorwaarden wellicht kunnen openlaten. De heropening van de winkels in december heeft geen rimpeling veroorzaakt.

Economisch heeft deze regering alleen maar activiteiten bevroren en vele miljarden gepompt, gepompt, gepompt.

En cours de route tijdens de kerstvakantie de quarantaineregels veranderen voor terugkerende reizigers was ook geen blijk van goed bestuur. De beelden van opeengepakte terugkeerders in een wachtrij op de luchthaven zetten kwaad bloed bij ondernemers en event- en cultuurmensen die al negen maanden op hun lip bijten. Dat had niet zo hoeven te lopen. Maar alles bij elkaar heeft de tandem De Croo-Vandenbroucke de gezondheidsflank van deze alomvattende crisis beter vastgepakt dan voordien het geval was.

13 miljard Eind 2020 stond de teller van de federale overheid voor de kosten van alle steunmaatregelen op een goede 13 miljard euro.

Een ander paar mouwen is de voorbereiding van de postcoronaperiode. Economisch heeft deze regering alleen maar activiteiten bevroren en vele miljarden gepompt, gepompt, gepompt. Vrijdag werden nog maar eens steunmaatregelen voor werknemers en zwaar getroffen sectoren verlengd, goed voor weer enkele honderden miljoenen euro's.

Eind 2020 stond de teller van de federale overheid voor de kosten van alle steunmaatregelen op een goede 13 miljard euro. De deelstaten gaven al zo'n 5 miljard uit, vooral aan premies voor zelfstandigen en bedrijven. Deze week gaf Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) nog aan dat de Vlaamse coronapremies voor bedrijven zijn opgelopen tot 1,7 miljard.

Is 2021 het jaar waarin we een glimp van de roaring twenties zullen beleven? Het kan. Maar dan zullen we voor dat relanceplan toch uit een ander vaatje moeten tappen.

Het zijn duizelingwekkende cijfers. En zolang met het vaccin geen voldoende groot percentage van de bevolking beschermd is, zal dat infuus verlengd worden, wellicht nog maandenlang dus.

Veel moeilijker dan een baxter leggen, is de patiënt weer genezen. Waar blijft dat relanceplan? Dat moeten we nu smeden en voorbereiden. Hoe gaan we sectoren weer van dat overheidsinfuus halen? Hoe gaan we vermijden dat zodra het moratorium op faillissementen voorbij is alsnog een massale meltdown gebeurt? Stilte. Daar schiet de regering-De Croo en schieten de verschillende overheden in ons land tekort.

Het is triest dat de Europese relancepot voor België van 5,9 miljard euro deze week het voorwerp was van voortdurend getouwtrek tussen de regio's en het federale niveau. In zoverre dat het dossier 'niet rijp was' om gisteren op de agenda van het overlegcomité te komen. De Belgische ziekte van een wanstaltige staatsstructuur is in al haar glorie zichtbaar.