Na het loopgravengevecht

Centrumrechts loopt geen zware averij op, behoudt een nipte meerderheid in Antwerpen en maakt zelfs in Gent kans op de burgemeesterssjerp.

Zoals in een loopgravenoorlog verbeten wordt gevochten voor enkele meters grond, zo lijkt een verbeten en harde campagne in de lokale verkiezingen de machtsverhoudingen in de Vlaamse politiek maar beperkt te hebben verschoven.

Er veranderen uiteraard dingen. De belangrijkste verschuiving is dat het Vlaams Belang vol zelfvertrouwen weer op de kaart staat, al komt de partij niet in de buurt van haar topresultaten van enkele jaren geleden.

Voorts is de sp.a de grote verliezer van de verkiezingen. Sowieso zijn de socialisten Brugge en Hasselt kwijt, maar ook de burgemeesterssjerps in de linkse bastions Oostende en Gent zijn niet zeker.

De strijd om het linkse leiderschap ligt nog altijd open. De sp.a verliest pluimen, maar wordt over heel Vlaanderen bekeken niet platgewalst door Groen, dat een recordaantal gemeenteraadsleden binnenhaalt. Ook de extreemlinkse PvdA haalt in meer steden een zetel.

Wellicht is de belangrijkste conclusie, vanuit de Brusselse Wetstraat bekeken, dat de Vlaamse en de federale regering niet meteen in gevaar zijn. Zowel de N-VA, de CD&V als Open VLD hebben er goede verkiezingen opzitten, met voldoende steden en gemeenten om trots op te zijn, en ze blijven de grootste drie partijen.

In Antwerpen kunnen de N-VA, de CD&V en Open VLD op het eerste gezicht hun coalitie voortzetten als ze dat willen. De meerderheid zal nipt zijn en de vraag is of iedereen er nog door dezelfde deur kan, maar de Zweedse coalitie is niet afgestraft.