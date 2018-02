Na het vriesweer

De regering wilde niet saneren toen de economische groei in ons land laag was. Je snoeit de tuin niet als het vriest, luidde toen de uitleg. Welnu: ondertussen zomert het.

Wellicht had iedereen stilletjes de hoop opgegeven dat de federale regering er eindelijk weer zou in slagen binnen de grenzen van haar budget te leven. Federaal vicepremier Kris Peeters (CD&V) zei in september 2016 al dat ‘je niet moet snoeien in de tuin als het vriest’, waarmee hij bedoelde dat besparingen niet zinvol zijn als de economie traag groeit.

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever temperde de ambitie van deze regering om de begroting in evenwicht te krijgen, toen hij op de Vlaamse feestdag vorig jaar zei dat we ‘de mars naar het evenwicht moeten voortzetten in een realistisch tempo’. Maar dat doel bereiken in twee jaar? ‘Dat is de mensen blaasjes wijsmaken’, besloot hij toen.

Een dik half jaar later is de economische kopwind verbazend snel 180 graden gekeerd en gaat het bijzonder goed. De eurozone groeide in de voorbije tien jaar nooit sneller dan nu. De economische activiteit in België breidt zich het snelst uit sinds 2007 en dan nog vooral dankzij de private sector. Alle groeimotoren draaien. De overheid en de bedrijven investeren meer. De gezinnen consumeren meer. De bedrijven exporteren meer. Het vriesweer is verdwenen. Het zomert.

Daarom stelt zich een simpele, maar pertinente vraag. Als we de tuin niet snoeien als het vriest, zullen we hem dan snoeien als de zon schijnt? De hoge groei heeft ertoe geleid dat de Belgische begroting vorig jaar afsloot op een tekort van 1,1 procent van het bruto binnenlands product, het laagste niveau sinds het rampjaar 2008. De regering heeft nog anderhalf jaar te gaan tot aan de verkiezingen van 2019. Wat houdt haar tegen om alsnog de historische trofee binnen te halen dat ze eindelijk alleen maar het geld spendeert dat ze binnenkrijgt?

Als de rente stijgt, zal blijken hoe kwetsbaar de Belgische overheid is met een schuld van meer dan 100 procent van het bbp.

Het gaat om een trofee die ertoe doet omdat de goede economische omstandigheden zo goed als zeker niet blijven duren. Eén bom in Noord-Korea is voldoende om het positivisme om zeep te helpen. En bovendien gedragen de centrale banken - de Amerikaanse al iets minder - zich nog altijd alsof we in het midden van een economische depressie zitten. Vroeg of laat moeten ze het geweer van schouder veranderen en zal de rente stijgen.

Op dat moment zal blijken hoe kwetsbaar de Belgische overheid is met een schuld van meer dan 100 procent van het bbp. Zelfs met de historisch lage rente betaalde de Belgische schatkist vorig jaar nog altijd 9,4 miljard euro aan intresten. Voor de financiële crisis uitbarstte, lag dat bedrag jaarlijks een slordige 3 miljard euro hoger. Daarmee betaal je in ons land àlle uitgaven voor defensie.

Het grootste gevaar is dat de federale regering ervan uitgaat dat het geld voortaan blijft binnenklotsen en met het oog op de verkiezingen van 2019 uitgaven begint te doen die ze daarna niet meer kan terugdraaien. De betere optie zou zijn om het extra geld te gebruiken om schulden af te bouwen, hervormingen te financieren die nadien jaarlijks geld uitsparen en ons op die manier alsnog naar dat begrotingsevenwicht brengen.

Als we niet willen snoeien terwijl het zomert, stelt zich de vraag: waren we eigenlijk ooit van plan dat wel te doen? Of was het vriesweer een excuus?